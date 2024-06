Weather Update : राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पारा 40 के पार, धौलपुर में अधिकतम 45.4 डिग्री

This time these faces are making Narendra Modi the Prime Minister : अमित शाह को भाजपा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बार उनकी रणनीति इतनी सफल नहीं हो सकी जितनी पिछले चुनावों में हुई थी। मोदी को पीएम बनाने के लिए भाजपा को अब एनडीए के दलों का सहारा लगेगा यानी अब मोदी एनडीए के दलों के नेताओं की रजामंदी से पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे।