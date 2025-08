6.4 लाख बच्चों का जीवन खतरे में, यूनीसेफ ने किया आगाह, नहीं पहुंच पा रही मानवीय सहायता

Last rites of girl killed in Puri fire tragedy performed: ओडिशा के पुरी जिले (Puri district of Odisha) में आग में झुलसकर जान गंवाने वाली 15 वर्षीय लड़की (girl) का उसके पैतृक गांव में सोमवार को भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना के बाद लड़की को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उसने दम तोड़ दिया। लड़की 70 प्रतिशत से अधिक झुलस गई थी। लड़की के पार्थिव शरीर को उसके शोकाकुल परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में भार्गवी नदी के तट पर स्थित एक गांव में दफना दिया गया।