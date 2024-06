बाइडन, पुतिन, सुनक समेत विश्व के कई नेताओं ने दी PM मोदी को बधाई

BJP MPs number in Maharashtra comes down to 9 : संसदीय चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्यों की संख्या 23 से घटकर 9 रह जाने के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, ताकि वह विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तरह पार्टी के कामकाज पर ध्यान केंद्रित कर सकें।