Amit Shah : अमित शाह नहीं, ये चेहरे बना रहे हैं मोदी को PM

This time these faces are making Narendra Modi the Prime Minister : अमित शाह को भाजपा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इस बार उनकी रणनीति इतनी सफल नहीं हो सकी जितनी पिछले चुनावों में हुई थी। एनडीए 290 से अधिक सीट हासिल कर 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। हालांकि भाजपा 2014 के बाद पहली बार अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल करने से पीछे रह गई है।





भाजपा की जीत की सुई 240 पर अटक गई। मोदी को पीएम बनाने के लिए भाजपा को अब एनडीए के दलों का सहारा लगेगा यानी अब मोदी एनडीए के दलों के नेताओं की रजामंदी से पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। NDA ने बुधवार को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। भाजपा की तरफ से इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हुए।





इन नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी : तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हुए।





इनके अलावा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के जीतनराम मांझी, जन सेना पार्टी के पवन कल्याण, राकांपा (अजित पवार) के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, जनता दल सेक्यूलर के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल (सोनेलाल) की अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, असम गण परिषद के अतुल बोरा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्र हंग सुब्बा, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) के सुदेश महतो और जद (यू) के राजीव रंजन सिंह और संजय झा भी बैठक में शामिल हुए।





इस बार नई सरकार की सूरत बदली-बदली नजर आने की संभावना है, क्योंकि भाजपा को अपनी बदौलत बहुमत नहीं मिला है और उसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।





क्या बोले नेता : लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलने के एक दिन बाद सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में राजग के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में शामिल सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया और दावा किया कि उनके नेतृत्व में राजग सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। (इनपुट एजेंसियां)

