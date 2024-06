केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा

Recommendation for dissolution of Lok Sabha : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग (Dissolution of the Lok Sabha) करने की सिफारिश की। सूत्रों ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम चुनाव के परिणाम सामने आने के 1 दिन बाद अपने आवास पर बैठक के पश्चात मोदी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही लोकसभा भंग करने की औपचारिक सिफारिश करने का फैसला किया है। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है।





मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक : यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक थी। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को बहुमत मिलने के बाद हुई इस बैठक की अध्यक्षता मोदी ने की। इसमें चुनावी नतीजों की समीक्षा करने के साथ ही सरकार गठन की संभावित रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया।





मौजूदा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा में अपने दम पर 240 सीटें जीती हैं जबकि उसके नेतृत्व वाले राजग को स्पष्ट बहुमत मिला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल कीं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta