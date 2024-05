Ganga Snan in Haridwar: बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा स्नान और हर-हर गंगे की गूंज

Arvind Kejriwal's statement regarding the next Prime Minister of the country : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन जीतता है तो देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य देश और लोकतंत्र को मौजूदा तानाशाही से बचाना है।