अब भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, पुलिस ने इलाका किया सील

Bhubaneswar Night Club Fire News : पहले गोवा और अब भुवनेश्वर के एक नाइट क्‍लब में भीषण आग लग गई। क्षेत्र में आग के बाद दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। धुआं उठता देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। आग से नाइट क्‍लब में मौजूद सभी सामान जलकर राख हो गया। आग की लपट इतनी ज्यादा थी की तेजी से पास के एक फर्नीचर शोरूम में फैल गई। आग के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया।







राहत की बात यह है कि आग लगने के समय नाइट क्‍लब बंद था और अंदर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। फिलहाल, राहत की बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गौरतलब है कि यह घटना गोवा में बड़े नाइट क्लब में लगी आग के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी।

Edited By : Chetan Gour