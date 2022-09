दिल्ली में बड़ा हादसा, आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिरी

जानकारी के अनुसार, मलबे में 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Two persons injured in the building collapse incident in Delhi's Azad Market area.



(Photo source: Police) pic.twitter.com/zdlTxsT3Vk