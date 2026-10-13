बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में पलटी नाव, 11 की मौत, 15 से 20 लोग सवार थे
बिहार के हाजीपुर जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक नाव पर करीब 15 से 20 लोग सवार थे। हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मृतकों की वास्तविक संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद गांव के पास हुई। खबरों के मुताबिक नाव पर सवार लोग दावत में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान नाव नदी में पलट गई और हादसा हो गया।
फिलहाल हादसे के कारणों और प्रभावित लोगों की पहचान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। मृतकों की संख्या और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।