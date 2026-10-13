12 घंटे का बंद और कटे सिर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम! मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की आग, जानिए क्या हैं हालात?

Manipur bandh Kangpokpi violence: उत्तर-पूर्व के राज्य मणिपुर में तनाव और हिंसा की नई लहर के बीच स्थिति एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो गई है। एक ओर जहां इम्फाल घाटी के मैतेई समुदाय से जुड़े सात प्रतिबंधित सशस्त्र उग्रवादी संगठनों ने 1949 में भारतीय संघ के साथ मणिपुर के विलय के विरोध में 15 अक्टूबर को 12 घंटे के राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है, वहीं दूसरी ओर कांगपोकपी जिले में एक व्यक्ति की नृशंस हत्या और सिर काटे जाने के विरोध में नगा संगठनों ने 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है।

15 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय काला दिवस' : 12 घंटे का बंद

मणिपुर के सात प्रतिबंधित सशस्त्र समूहों ने 15 अक्टूबर को 'नेशनल ब्लैक डे' (राष्ट्रीय काला दिवस) के रूप में मनाने का फैसला किया है।

समय और दायरा : बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक (12 घंटे) प्रभावी रहेगा।

बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक (12 घंटे) प्रभावी रहेगा। प्रमुख संगठन : बंद का आह्वान करने वाले संगठनों में 'समन्वय समिति' (CorCom) के छह घटक शामिल हैं— कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP), कांगलेई यावोल कन्ना लुप (KYKL), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK), प्रेपाक-प्रो, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)। सातवें समूह 'सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी' ने अलग से बंद का समर्थन किया है।

बंद का आह्वान करने वाले संगठनों में 'समन्वय समिति' (CorCom) के छह घटक शामिल हैं— कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP), कांगलेई यावोल कन्ना लुप (KYKL), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK), प्रेपाक-प्रो, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF)। सातवें समूह 'सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी' ने अलग से बंद का समर्थन किया है। छूट : आपातकालीन सेवाएं (मेडिकल, आपात स्थिति), मीडिया संचालन और धार्मिक गतिविधियों को इस बंद के दायरे से बाहर रखा गया है।

उग्रवादी समूहों का तर्क और आरोप

कटे हुए सिर को वापस लाने के लिए नगा संगठन का 48 घंटे का अल्टीमेटम

दूसरी ओर, मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक भयावह घटना के बाद नगा समुदाय में भारी आक्रोश है।

घटनाक्रम : शनिवार को माकुई अशांग गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने 52 वर्षीय अजिनबो आर. की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनका सिर काट दिया था।

शनिवार को माकुई अशांग गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने 52 वर्षीय अजिनबो आर. की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनका सिर काट दिया था। वीडियो वायरल : उग्रवादियों द्वारा अजिनबो का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर 'ट्रॉफी' की तरह प्रदर्शित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया।

उग्रवादियों द्वारा अजिनबो का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर 'ट्रॉफी' की तरह प्रदर्शित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल (JTC) का रुख : नगा नागरिक समाज संगठन 'जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर' ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। परिषद का कहना है कि जब तक अजिनबो का कटा हुआ सिर उनके परिवार को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए वापस नहीं मिल जाता, तब तक वे शव को छुएंगे भी नहीं।

नगा नागरिक समाज संगठन 'जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर' ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है। परिषद का कहना है कि जब तक अजिनबो का कटा हुआ सिर उनके परिवार को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए वापस नहीं मिल जाता, तब तक वे शव को छुएंगे भी नहीं। 48 घंटे की चेतावनी : JTC ने कटे हुए सिर की बरामदगी के लिए प्रशासन और जिम्मेदार उग्रवादियों को "बिना किसी समझौते के 48 घंटे का अल्टीमेटम" दिया है। ऐसा न होने पर उन्होंने "सबसे कड़े कदम" उठाने की चेतावनी दी है।

राज्य में हिंसा का नया और जटिल दौर

हाल के दिनों में मणिपुर में हिंसा का स्वरूप और अधिक जटिल हो गया है:

कामजोंग और कुकी-नगा झड़प : शुक्रवार रात कामजोंग जिले के कुकी-प्रधान चासाद गांव में 22 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कुकी और नगा सशस्त्र समूहों में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई।

शुक्रवार रात कामजोंग जिले के कुकी-प्रधान चासाद गांव में 22 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कुकी और नगा सशस्त्र समूहों में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। फरवरी से अब तक का आंकड़ा : इस साल फरवरी से अब तक कुकी और नगा जनजातियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों गांव जलाए जा चुके हैं।

इस साल फरवरी से अब तक कुकी और नगा जनजातियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों गांव जलाए जा चुके हैं। जातीय हिंसा का इतिहास : इससे पहले मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच हुई जातीय हिंसा में 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।

1949 के विलय के विरोध में बंद का आह्वान और जनजातीय समूहों के बीच गहराता जातीय संघर्ष मणिपुर प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन चुका है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ राज्य में आपसी अविश्वास की खाई को पाटना बेहद जरूरी हो गया है।