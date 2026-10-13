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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 13 October 2026 (20:43 IST)

Rahul Gandhi : कौन हैं 'देहरादून में छिपी महिला', जिसका राहुल गांधी ने PM मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार के साथ किया जिक्र

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (20:52 IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित SIR अनियमितताओं के खिलाफ INDIA गठबंधन का आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और देहरादून में फिलहाल छिपी हुई एक महिला समेत इस मामले में जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
राहुल गांधी ने यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर INDIA गठबंधन के विरोध मार्च के एक दिन बाद दिया। मंगलवार को राहुल गांधी ने अपने आवास पर विपक्षी नेताओं के लिए हाई-टी आयोजित की। बैठक के बाद INDIA गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
राहुल गांधी ने कहा कि कल आपने यहां मौजूद राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि भारत की जनता का आक्रोश देखा। हम दिल्ली और देश की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमारे साथ खड़ी रही। यह लड़ाई हमारी नहीं, बल्कि भारत की जनता की है। 
उन्होंने आगे कहा कि INDIA गठबंधन उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्हें वह कथित चुनावी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार मानता है।  राहुल गांधी के बयान में देहरादून में छिपी हुई जिस महिला का जिक्र किया गया, उसकी पहचान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
हालांकि मीडिया को उपलब्ध कराए गए अंश में उस महिला का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में महिला को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इस रहस्यमयी वाक्यांश को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इशारा किस विशिष्ट व्यक्ति या छिपे हुए मामले की ओर है।

कौन है वह महिला 

राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 'देहरादून में छिपी महिला' का जिक्र किया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका इशारा चुनाव आयोग की महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना की ओर था, जिनका नाम विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों के बीच सामने आया। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि राहुल गांधी जिस महिला का जिक्र कर रहे थे, वे सीमा खन्ना ही हैं। हालांकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की मीडिया समन्वयक हरमीत कौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए उनके बयान और चुनाव आयोग की अधिकारी के बीच संबंध होने की ओर इशारा किया है। 
उनका नाम मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर के संचालन और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) की शक्तियों को लेकर विवाद सामने आया था। सीमा खन्ना चुनाव आयोग के आईटी विभाग की प्रमुख हैं और आयोग की डिजिटल तथा तकनीकी व्यवस्थाओं की देखरेख करती हैं। वे 2025 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) से प्रतिनियुक्ति पर चुनाव आयोग में आई थीं।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बात पर सवाल उठाए थे कि क्या सीमा खन्ना को जमीनी स्तर पर काम करने वाले EROs की सॉफ्टवेयर तक पहुंच सीमित करने और उनके वैधानिक अधिकारों पर पाबंदी लगाने का कानूनी अधिकार था।
TMC ने भी निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।  तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सीमा खन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत की थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि राहुल गांधी ने देहरादून का जिक्र क्यों किया।  
 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की 5 बड़ी बातें

1. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि जंतर-मंतर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए नहीं किया जा सकता। हम सरकार की इस सोच को चुनौती देंगे।
 
2. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और अन्य लोगों को समझना होगा कि संविधान को नुकसान पहुंचाकर बच निकलना इतना आसान नहीं होगा। एसे लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
 
3. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। चुनावी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया गया है और संविधान को फाड़कर फेंक दिया गया है। 
 
4. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, भारत के लोगों और उनके भविष्य के लिए है। हम सभी मिलकर देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए अंत तक लड़ेंगे।
 
5. राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी संस्था अपनी भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक विरोध जारी रहेगा, जनता का संघर्ष जारी रहेगा और अंत में उसकी जीत होगी।
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