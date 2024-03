झारखंड में बस और ट्रक की टक्कर में 3 बच्चों की मौत, 8 घायल बस बारातियों को ले जा रही थी

Bus and truck collide in Jharkhand : झारखंड के लोहरदगा जिले में बारातियों को ले जा रही एक बस एवं ट्रक (bus and truck) की टक्कर में 3 बच्चों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह जानकारी देते पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसे में मारे गए बच्चों की उम्र 6 माह से 6 साल के बीच थी।

उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर कुडू इलाके के ताती गांव के पास शुक्रवार रात हुई। कुडू पुलिस थाना प्रभारी कुलदीप राज टोप्पो ने बताया कि हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। ट्रक चालक सहित 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि बारात रांची जिले के बोरेया इलाके में गई थी। पुलिस ने बताया कि बस गुमला जिले की ओर जा रही थी और इसी दौरान दुर्घटना हुई।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta