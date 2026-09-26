23 हजार से अधिक हार्ट सर्जरी की गौरवपूर्ण उपलब्धि, डॉ. अजीत बाना सम्मानित

विराज फाउंडेशन द्वारा विख्यात कार्डियक सर्जन एवं चेयरमैन (कार्डियक साइंसेज) डॉ. अजीत बाना का 23 हजार से अधिक सफल हृदय सर्जरी पूर्ण करने पर अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी ने डॉ. अजीत बाना को दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी ने कहा कि डॉ. अजीत बाना ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता, समर्पण और सेवाभाव के माध्यम से हजारों मरीजों को नया जीवन प्रदान किया है। 23 हजार से अधिक हृदय सर्जरी पूर्ण करना चिकित्सा जगत में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनकी सेवाएं समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी हैं।

विराज फाउंडेशन के संरक्षक एवं सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (गैंगटोक) के कुलसचिव प्रोफेसर रमेश कुमार रावत ने गैंगटोक से फोन कर प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी को डॉ. अजीत बाना के अभिनंदन पर बधाई एवं साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उत्कृष्ट चिकित्सकों का सम्मान करना समाज के लिए गौरव का विषय है। उल्लेखनीय है कि विराज फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी चौमूं नगर के गौरव हैं, जो पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले लगभग तीन हजार से अधिक महानुभावों को विभिन्न मंचों से सम्मानित कर चुके हैं।

कार्यक्रम के अंत में विराज फाउंडेशन की ओर से डॉ. अजीत बाना के उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर जनसेवा कार्यों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव बनवारी लाल शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. एम. के. अग्रवाल, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी तथा विनोद शर्मा ने भी डॉ. अजीत बाना को उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी।

पंचम देव दर्शन यात्रा कैंची धाम के लिए रवाना : विराज फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित 'पंचम देव दर्शन यात्रा' बुधवार को प्रदेशाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी के नेतृत्व में गढ़ गणेश मंदिर (चौमूं) से धार्मिक जयघोष के साथ रवाना हुई। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि फैंसी फुटवियर व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन कुमार सैनी एवं विशिष्ट अतिथि नगर मंडल उपाध्यक्ष राजेश चोपड़ा ने हरी झंडी दिखाकर किया।

इस अवसर पर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया। शिक्षा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सोलंकी एवं चौमूं नगर अध्यक्ष डॉ. सीताराम कुमावत ने बताया कि यह तीन दिवसीय धार्मिक व आध्यात्मिक यात्रा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु कैंची धाम, मुक्तेश्वर धाम एवं नैनीताल के प्रमुख धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के दर्शन करेंगे। विराज फाउंडेशन के संरक्षक एवं सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रो. रमेश कुमार रावत ने भी सभी श्रद्धालुओं को सफल एवं सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दीं।