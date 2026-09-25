मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन और PM ई-बस सेवा का शुभारंभ, CM मोहन और गडकरी ने दिखाई हरी झंडी

भोपाल। मध्यप्रदेश में 21 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन बस सेवा का आगाज हो गया है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट का बटन दबाकर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा' का शुभारंभ किया।



55 जिलों में 3000 से अधिक रूटों का सर्वे- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर नगर और जिले तक पहुंचाया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में 3000 से अधिक रूटों का सर्वे कराया गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक सभी रूटों पर बसों का संचालन शुरू करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज पहले चरण में 351 बसों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



उन्होंने कहा कि ये बसें शहरों के साथ-साथ नगरीय निकायों, अंतरराज्यीय मार्गों, प्रमुख महानगरों और तीर्थस्थलों तक आवागमन को आसान बनाएंगी। दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों को भी इस परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

बसों में CCTV, GPS और पैनिक बटन की सुविधा

नई बस सेवा में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तकनीकी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, GPS मॉनिटरिंग और ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था होगी। यात्रियों की शिकायतों के समाधान और बसों की विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। ड्राइवरों की ट्रेनिंग और सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए गए हैं।