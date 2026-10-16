  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. shardiya-navratri-ashtami-navami-date-2026
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (12:09 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: अष्टमी और नवमी कब है? जानें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

ashtami navami kab hai 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (12:15 IST)
google-news
शारदीय नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ विद्वानों के अनुसार अष्टमी तिथि 18 और 19 अक्टूबर दोनों दिन रहेगी और नवमी भी 19 एवं 20 अक्टूबर 2026 दोनों दिन रहेगी। ऐसे में जानिए किस दिन करनें अष्‍टमी और नवमी की पूजा, क्या सही डेट रहेगी।
 

(पहले जान लें तिथियों का गणित)

1. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का समय

अष्टमी तिथि प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2026 को रात 08:27 बजे से।
अष्टमी तिथि समापन: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे तक।
रात्रि पूजा: आपने देखा कि अष्टमी 18 अक्टूबर को रात्रि 8 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु 18 अक्टूबर की रात 8:27 बजे के बाद अष्टमी की निशा पूजा करते हैं, वे उस समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें व्रत का पारण अगले दिन ही करना होगा।
दिन की पूजा और कन्या भोज: उदयातिथि और अधिकांश विद्वानों के अनुसार 19 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाएगा।
 

2. पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का समय

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे से।
नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे तक।
नवमी पूजन: 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे नवमी तिथि शुरू होते ही दोपहर का नवमी पूजन, हवन, कन्या भोज और रात्रि कालीन साधना संपन्न की जाएगी।
उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।
 
ज्योतिषियों का मत: विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार 19 अक्टूबर का दिन ही अष्टमी व नवमी की पूजा, हवन और कन्या भोज के लिए सबसे उपयुक्त है।
व्रत पारण का समय: नवरात्रि व्रत का पारण 20 अक्टूबर 2026 को नवमी पूजन और कन्या भोज पूरा करने के बाद दोपहर 12:50 बजे से पूर्व करना शास्त्रसम्मत रहेगा।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Weekly Horoscope: 19 अक्‍टूबर से 25 अक्‍टूबर 2026 का भविष्यफल, मेष से लेकर मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

शारदीय नवरात्रि 2026: मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें'सिद्धि' का अर्थ है अलौकिक शक्ति, पूर्णता या सफलता और 'दात्री' का अर्थ है देने वाली। माता अष्ठ सिद्धियों को देने वाली होने के कारण सिद्धिदात्री हैं। शारदीय या चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन यानी नवमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है।

शारदीय नवरात्रि 2026: मां महागौरी माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

शारदीय नवरात्रि 2026: मां महागौरी माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानेंMahagauri mata: कठोर धूप, ठंड और साधना के कारण उनका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने गंगाजी के पवित्र जल से देवी के शरीर को मलमल कर धोया। जल स्पर्श होते ही उनका स्वरूप बिजली की चमक जैसा अत्यंत गौर और कांतिमान हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा।

अष्टमी महागौरी माता की आरती लिरिक्स | Mahagauri Mata Ki Aarti Lyrics

अष्टमी महागौरी माता की आरती लिरिक्स | Mahagauri Mata Ki Aarti LyricsNavratri aarti lyrics: श्री महागौरी माता की आरती "ॐ जय महागौरी जगत की माया" हिंदू धर्म में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सबसे अधिक गाई जाने वाली और लोकप्रिय आरतियों में से एक है। पढ़िए मां महागौरी की आरती को लिखित और इमेज फॉर्मेट में।

तुला संक्रांति 2026: जानें इसका धार्मिक महत्व, पुण्यफल और पूजा का विशेष महत्व

तुला संक्रांति 2026: जानें इसका धार्मिक महत्व, पुण्यफल और पूजा का विशेष महत्वसूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस पल को तुला संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का माना गया है। सौर वर्ष के दो मुख्य भाग हैं- उत्तरायण (मकर संक्रांति से) और दक्षिणायन (कर्क संक्रांति से)। तुला संक्रांति दक्षिणायन के दौरान आती है, जो ऋतु परिवर्तन का एक बड़ा मोड़ है। इस साल तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2026, शनिवार को पड़ रही है।

शारदीय नवरात्रि 2026: अष्टमी और नवमी कब है? जानें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि 2026: अष्टमी और नवमी कब है? जानें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्तशारदीय नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ विद्वानों के अनुसार अष्टमी तिथि 18 और 19 अक्टूबर दोनों दिन रहेगी और नवमी भी 19 एवं 20 अक्टूबर 2026 दोनों दिन रहेगी। ऐसे में जानिए किस दिन करनें अष्‍टमी और नवमी की पूजा, क्या सही डेट रहेगी।