शारदीय नवरात्रि 2026: अष्टमी और नवमी कब है? जानें सही तारीख और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ विद्वानों के अनुसार अष्टमी तिथि 18 और 19 अक्टूबर दोनों दिन रहेगी और नवमी भी 19 एवं 20 अक्टूबर 2026 दोनों दिन रहेगी। ऐसे में जानिए किस दिन करनें अष्‍टमी और नवमी की पूजा, क्या सही डेट रहेगी।

(पहले जान लें तिथियों का गणित)

1. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का समय

अष्टमी तिथि प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2026 को रात 08:27 बजे से।

अष्टमी तिथि समापन: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे तक।

रात्रि पूजा: आपने देखा कि अष्टमी 18 अक्टूबर को रात्रि 8 बजकर 27 मिनट पर प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु 18 अक्टूबर की रात 8:27 बजे के बाद अष्टमी की निशा पूजा करते हैं, वे उस समय पूजा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें व्रत का पारण अगले दिन ही करना होगा।

2. पंचांग के अनुसार नवमी तिथि का समय

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे से।

नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे तक।

नवमी पूजन: 19 अक्टूबर को सुबह 10:51 बजे नवमी तिथि शुरू होते ही दोपहर का नवमी पूजन, हवन, कन्या भोज और रात्रि कालीन साधना संपन्न की जाएगी।

उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।

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ज्योतिषियों का मत: विद्वान ज्योतिषियों के अनुसार 19 अक्टूबर का दिन ही अष्टमी व नवमी की पूजा, हवन और कन्या भोज के लिए सबसे उपयुक्त है।