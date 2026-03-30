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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 30 मार्च 2026 (16:42 IST)

नाशिक के आशिक अशोक खरात पर खतरा, कांग्रेस नेता ने बताया भारत की एपस्टीन फाइल, 39 विधायकों से है संपर्क

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अशोक खरात पर लगाए गंभीर आरोप

ashok kharat
महाराष्‍ट्र के नाशिक के तथाकतिथ बाबा और ज्‍योतिषि अशोक खरात पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्‍होंने इस कांड को भारत की एस्‍पटीन फाइल बताया और दावा किया है कि इस मामले का खुलासा हुआ तो सरकार पर बड़ा असर पड़ सकता है। उन्‍होंने यहां तक कहा है कि खरात के 39 विधायकों के संपर्क हैं। और ये बड़े लोग खुद को बचाने के लिए खरात का बलि का बकरा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्‍होंने दावा किया कि ये भारत की एपस्‍टीन फाइल है और रसूखदार खुद को बचाने के लिए सबूतों को नष्‍ट कर सकते हैं या अशोक खरात को मरवा सकते हैं।
39 विधायकों के संपर्क का दावा : वडेट्टीवार ने कहा कि खरात को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कथित तौर पर उसकी मदद की। उन्होंने मंत्री दीपक केसरकर के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें 39 विधायकों के खरात से संपर्क में होने की बात कही गई थी। उन्होंने मांग की कि इन सभी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं और केसरकर से जुड़े नाम सार्वजनिक करने को कहा। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है और इसमें शामिल सभी लोगों, चाहे वे विधायक हों या मंत्री, की गहन जांच होनी चाहिए।

पीएम मोदी पर भी निशाना : उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश की समस्याओं की अनदेखी कर चुनावी राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के बीच आवश्यक वस्तुओं, जैसे एलपीजी सिलेंडर, के लिए लंबी कतारों का जिक्र करते हुए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए।

इस बीच महाराष्ट्र में नासिक की एक अदालत ने बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात की पुलिस हिरासत रविवार को एक अप्रैल तक बढ़ा दी। खरात को 18 मार्च को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब एक महिला ने उस पर 3 साल से अधिक समय तक बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। खरात नासिक जिले के मिरगांव में एक मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख हैं और वर्षों से उनसे महाराष्ट्र के कई प्रमुख राजनेता मिलते रहे हैं। शहर के सरकारवाड़ा पुलिस थाने में अब तक उनके खिलाफ 10 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें से आठ कथित यौन उत्पीड़न या शोषण और दो धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

100 से अधिक शिकायतें : पुलिस के मुताबिक खरात के खिलाफ जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को पिछले कुछ दिनों में फोन पर 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाओं की हैं। खरात को पिछली पुलिस हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद रविवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी की संपत्तियों की जांच अभी बाकी है। बागडे ने कहाकि कई महिलाएं अब भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रही हैं और उस तथाकथित ‘पानी या तरल पदार्थ’ की जांच अभी बाकी है, जिसे खरात यौन शोषण से पहले पीड़ितों को बहलाने-फुसलाने के लिए देते थे।

क्‍या है पूरा कांड : बता दें कि "100 अश्लील वीडियो, 5 मासूमों की नरबलि और महज 10 साल के भीतर 1500 करोड़ का साम्राज्य—यह कोई फिल्मी विलेन की कहानी नहीं, बल्कि अशोक खरात के काले कारनामों का वो कच्चा चिट्ठा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आखिर कैसे एक शख्स ने कानून की नाक के नीचे इतना बड़ा और खौफनाक नेटवर्क खड़ा कर लिया? आज हम परत-दर-परत खोलेंगे अशोक खरात के उस खूनी और गंदे साम्राज्य के राज, जिसकी जड़ें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी हैं।"  महाराष्‍ट्र का ज्‍योतिषि अशोक खरात यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और ठगी के आरोपों में जांच के दायरे में है। SIT की छापेमारी में 100 से ज्यादा संदिग्ध वीडियो, 8 लाख रुपए नकद, एक पिस्टल और बड़ी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। पिस्तौल की 5 गोलियां गायब हैं, जिससे नरबलि की आशंका और गहरी हुई है। अब तक उसके खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अंधश्रद्धा विरोधी कानून के तहत 8 केस दर्ज हो चुके हैं। दरअसल, पुलिस ने 67 साल के अशोक खरात को 35 साल की महिला से बार-बार रेप करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में 18 मार्च को गिरफ्तार किया था।

154 देशों की यात्रा, सबसे ज्‍यादा 15 बार तुर्किए की यात्रा : अशोक खरात खुद को ऑस्ट्रेलियाई मर्चेंट नेवी का कैप्टन और कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट बताता था। उसने दावा किया है कि वो 154 देशों की यात्रा कर चुका है। वो 12 विदेशी भाषाएं जानता है। उसने 154 देशों में सबसे ज्‍यादा बार तुर्किए की यात्रा की है। उसने कहा कि वो पिछले 5 साल में 15 बार तुर्किए गया।

1500 करोड़ का साम्राज्‍य : खरात ने 10-12 साल में करीब 1500 करोड़ रुपए का बेनामी साम्राज्य खड़ा किया। वह ‘एल्विश हनी’ नाम से शहद बेचता था, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह शहद तुर्किए की समुद्री गुफाओं से लाया गया है। शहद से यौन शक्ति बढ़ाने का दावा किया गया है। इसकी कीमत 9 लाख रुपए प्रति किलो तक रखी जाती थी।
मुंबई, पुणे और नाशिक समेत इन 5 शहरों में फैला नेटवर्क
सिन्नर (नासिक) : 3.5 एकड़ में ‘श्री शिवनिका संस्थान’, जहां तांत्रिक अनुष्ठान के लिए गुप्त कमरे बना रखे हैं।
अहिल्यानगर : फार्महाउस में अघोरी विधि के सबूत, यहीं नरबलि की आशंका।
शिर्डी : युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का केस।
मुंबई : पांच सितारा होटलों में स्थायी सुइट, जहां डील और मुलाकातें होती थीं।
पुणे : बेनामी फ्लैट्स, रसूखदार क्लाइंट्स से मुलाकात।
Edited By: Naveen R Rangiyal
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