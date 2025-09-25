गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Tension in Mysore over Mahishasura, Mysore Dussehra and Mahisha festival clash
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (13:32 IST)

मैसूर में महिषासुर पर तनाव, मैसूर दशहरा और महिषा उत्सव आमने सामने, तनाव के मद्देनजर धारा 144

Tension in Mysuru over Mahishasura
Mysore Dussehra and Mahisha festival clash: कर्नाटक के सांस्कृतिक नगरी मैसूर में हर साल दशहरा के मौके पर एक अनोखा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक ओर शहर की चमक-दमक से जगमगाती मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां देवी चामुंडेश्वरी द्वारा महिषासुर के वध का जश्न मनाया जाता है। दूसरी ओर, 'महिषा उत्सव' या 'महिषा दशहरा' के नाम से जाना जाने वाला आयोजन उन समुदायों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो महिषासुर को राक्षस नहीं, बल्कि अपना नायक और राजा मानते हैं।
 
इस वैचारिक भिड़ंत के चलते प्रशासन को चामुंडी पहाड़ी के आसपास धारा 144 लागू करनी पड़ी है, ताकि दोनों पक्षों के बीच कोई हिंसक घटना न घटे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने 25 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। आदेश दिया गया है कि कोई भी सभा, समारोह या जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा।
 
क्या है पौराणिक कथा : मैसूर दशहरा, जो दुनिया भर में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, हिंदू पौराणिक कथा पर आधारित है। इस कथा के अनुसार, महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को भी अपने अत्याचारों से त्रस्त कर दिया था। देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्तियों से देवी दुर्गा (मैसूर में चामुंडेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं) का सृजन किया। नौ दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद दसवें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। यह विजय ही विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाई जाती है, जहां महिषासुर को बुराई का प्रतीक माना जाता है। लाखों पर्यटक इस उत्सव के लिए मैसूर पहुंचते हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
 
हालांकि, इस कथा का एक वैकल्पिक पक्ष भी है, जो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय है। इन समुदायों का मानना है कि महिषासुर कोई राक्षस नहीं, बल्कि 'महिष मंडल' (मैसूर का प्राचीन नाम) के एक बौद्ध या आदिवासी राजा थे। 'महिष' शब्द का अर्थ भैंस से जुड़ा है, और ये समुदाय परंपरागत रूप से भैंस पालन से जुड़े रहे हैं। उनके अनुसार, महिषासुर समता, न्याय और समानता के प्रतीक थे। ब्राह्मणवादी या आर्य व्यवस्था ने अपनी सांस्कृतिक वर्चस्व की खातिर उन्हें 'असुर' का तमगा देकर उनकी छवि खराब की और उनके वध को धार्मिक विजय के रूप में स्थापित कर दिया। महिषा उत्सव इन समुदायों के लिए अपनी खोई हुई पहचान और इतिहास को पुनर्जीवित करने का माध्यम है।
 
ऐसे हुई शुरुआत : यह आयोजन 2010 के दशक में मैसूर में संगठित रूप से शुरू हुआ। दलित संगठनों और बुद्धिजीवियों ने चामुंडी पहाड़ी पर महिषासुर की विशाल प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। लेकिन इससे विवाद भड़क उठा। भाजपा और दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे हिंदू धर्म और देवी चामुंडेश्वरी का अपमान करार दिया। उनका कहना है कि यह इतिहास की तोड़-मरोड़ है, जो समाज में नफरत फैलाने का प्रयास है। मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जैसे नेताओं ने भी इसकी कड़ी निंदा की है।
 
2019 से 2022 तक, जब कर्नाटक में भाजपा सरकार थी, तो महिषा उत्सव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आयोजकों को शहर के दलित बहुल इलाकों में छोटे स्तर पर कार्यक्रम करने पड़े। लेकिन कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद स्थिति बदली। आयोजकों को फिर से बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने की छूट मिली, जिससे टकराव और तेज हो गया। इस साल भी चामुंडी पहाड़ी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है, और निषेधाज्ञा के बावजूद दोनों पक्ष सतर्क हैं।
 
उल्लेखनीय है कि यह विवाद केवल मैसूर तक सीमित नहीं है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 'महिषासुर शहादत दिवस' मनाने को लेकर कई बार हंगामा हो चुका है। झारखंड के आदिवासी समुदाय महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं और दुर्गा पूजा का विरोध करते हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशाना

कब दे रहे हैं CID को सबूत, राहुल ने CEC से पूछा, नरेन्द्र मोदी पर भी साधा निशानाRahul Gandhi questions CEC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग ने ‘वोट चोरी’ पर रोक लगाई है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि वह आलंद में मतदाताओं के नाम ‘हटाने’ के बारे में कर्नाटक सीआईडी ​​को सबूत कब उपलब्ध कराएंगे।

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमत

BSA Gold Star 650 : 500 ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, यह धमाकेदार बाइक मिलेगी पुरानी कीमतबीएसए मोटरसाइकिल्स ने ग्राहकों को नवरात्र के अवसर पर विशेष ऑफर के तहत पहले 500 ग्राहकों को गोल्ड स्टार 650 मोटरसाइकिल पुरानी कीमत पर देने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि ऑफर के तहत वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में हालिया बदलाव के बाद बढ़ी हुई कीमत का भार खुद वहन करेगी। साथ ही पहले 500 ग्राहकों को एक विशेष सीमित संस्करण एक्सेसरी किट भी मिलेगी।

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त

देश के सबसे साफ इंदौर में चूहों का आतंक, एमवाए अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक जनता त्रस्त'आतंकी चूहे'! ये न बॉर्डर क्रॉस करते हैं, न रॉकेट दागते हैं—बस सीधे प्रशासन की लापरवाही की दीवार चबा-चबाकर अंदर घुस जाते हैं। कल ही, देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक भोपाल के यात्री की पैंट में घुसकर चूहे ने काट लिया। सोचिए, 'विश्वस्तरीय' हवाई अड्डा जो ट्रिपल-ए रेटिंग का दावा करता है, वहां चूहे विमान की तरह उड़-उड़कर यात्रियों को 'बाइट' सर्विस दे रहे हैं।

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Elon Musk के X को कर्नाटक HC से बड़ा झटका, मानने होंगे भारत के नियम, पढ़िए क्या है पूरा मामलाX को बड़ा झटका, नियम मानने ही होंगे

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शन

एमवाय के बाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैंट उतारते ही मचा हंगामा, लगा इंजेक्‍शनइंदौर एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे यात्री अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल डेस्क पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। घटना के बाद यात्री ने अपना पैंट उतार दिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया।

और भी वीडियो देखें

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...

UN की बैठक में जेलेंस्‍की ने दी चेतावनी, बोले- पुतिन को रोकना होगा, विनाशकारी हथियारों की चल रही दौड़...Volodymyr Zelensky News : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रूस को तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि देर होने पर परमाणु हथियार ले जाने वाले ड्रोन का खतरा बढ़ जाएगा। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में विश्व नेताओं से कहा कि दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपने युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं।

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेत

GST दरों में आएगी और गिरावट, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए संकेतPM Narendra Modi on GST: प्रधनामंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में जीएसटी दरों में और कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के साथ ही टैक्स और भी कम होता जाएगा। मोदी ने जीएसटी दरों में हुई कटौती और इससे हो रही बचत का भी विस्तार से उल्लेख किया।

हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयान

हैंडशेक मामले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों से खुश नहीं है शशि थरूर, दिया बड़ा बयानShashi Tharoor on handshake issue : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एशिया कप 2025 में मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटरों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए था।

लद्दाख में हिंसा के बाद कर्फ्यू, 50 लोग हिरासत में, क्या है लेह का हाल?

लद्दाख में हिंसा के बाद कर्फ्यू, 50 लोग हिरासत में, क्या है लेह का हाल?Leh Ladakh news in hindi : लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसा के एक दिन बाद गुरुवार को लेह में गुरुवार को कर्फ्यू के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सख्ती दिखी। अब तक कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Weather Update : यूपी से बंगाल तक कई स्थानों पर भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : यूपी से बंगाल तक कई स्थानों पर भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्टWeather Update News : देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का कहर थम गया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये राहत ज्यादा दिनों की नहीं है। IMD ने उत्‍तर प्रदेश और बंगाल समेत कई राज्‍यों में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में मानसून की लगभग पूरी तरह से विदाई हो चुकी है, जिसकी वजह से राजधानी के लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। हालांकि 27 सितंबर को राजधानी में फिर से बादल छा सकते हैं।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com