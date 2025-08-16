शनिवार, 16 अगस्त 2025
ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगे

Bengaluru kempegowda airport terminal 2: कभी-कभी हवाई अड्डे सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं होते, बल्कि खुद में एक शानदार मंजिल बन जाते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Kempegowda International Airport), जिसे हम प्यार से "बेंगलुरु हवाई अड्डा" कहते हैं, इसी बात का जीता-जागता सबूत है। अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के कारण यह भारत का पहला 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है।

5-स्टार रेटिंग और विश्व स्तरीय सुविधाएं
हाल ही में, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 (T2) को प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स (Skytrax) द्वारा 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग से नवाजा गया। यह भारत के किसी भी हवाई अड्डे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्काईट्रैक्स, जो हवाई अड्डों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली एक वैश्विक संस्था है, ने इस रेटिंग को देने से पहले 800 से अधिक पहलुओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। इसमें यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता, टर्मिनल का डिजाइन, कर्मचारी सेवा, और समग्र यात्री अनुभव जैसे सभी प्रमुख बिंदु शामिल थे। इस रेटिंग के साथ, बेंगलुरु हवाई अड्डा अब दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है।

टर्मिनल 2 को "गार्डन टर्मिनल" के रूप में भी जाना जाता है। इसका डिज़ाइन बेंगलुरु की "गार्डन सिटी" की विरासत को श्रद्धांजलि देता है। इसमें हरे-भरे पौधे, झरनें और प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया गया है, जो यात्रियों को शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। इसके अलावा, यहाँ कलाकृतियों का भी बेहतरीन संग्रह है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है।

लगातार तीसरी जीता ASQ अवार्ड्स:
बेंगलुरु हवाई अड्डे की उत्कृष्टता यहीं नहीं रुकती। इसे लगातार तीसरे साल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सीधे यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है, जो एयरपोर्ट की सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और समग्र अनुभव पर अपनी राय देते हैं। इस अवार्ड ने साबित कर दिया है कि बेंगलुरु हवाई अड्डा सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं, बल्कि सेवा और संचालन में भी बेजोड़ है।

इस तरह, चाहे वह स्काईट्रैक्स की 5-स्टार रेटिंग हो या एएसक्यू अवार्ड की लगातार जीत, बेंगलुरु हवाई अड्डा न सिर्फ एक ट्रैवल हब है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो यात्रियों को सुखद आश्चर्यचकित कर देता है। यह भारत में हवाई यात्रा के लिए एक नया और उच्च मानक स्थापित कर रहा है, जो भविष्य के लिए एक प्रेरणा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

नीतीश ने की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

नीतीश ने की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा, बिहार में निवेश को मिलेगा बढ़ावाNitish Kumar announced special economic package: बिहार (Bihar) में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शनिवार को निवेशकों के लिए कई 'विशेष आर्थिक पैकेज' (special economic packages) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया (social media) पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के इस निर्णय की घोषणा की।

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला

हुमायूं के मकबरे के पास दरगाह में दीवार ढही, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामलाWall collapsed in the dargah near Humayun's tomb: दिल्ली के निजामुद्दीन (Nizamuddin) स्थित हुमायूं के मकबरे (Humayun's Tomb) के पास 1 दरगाह की दीवार और छत गिरने से 6 लोगों की मौत के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मामला दर्ज किया है। 1 अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 15 अगस्त को अपराह्न लगभग 3.30 बजे दरगाह शरीफ पट्टे शाह में हुई। दरगाह की चारदीवारी 16वीं शताब्दी के उद्यान-मकबरे से मिलती है जिसका निर्माण मुगल सम्राट हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम (Bega Begum) ने 1558 में करवाया था।

ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?

ट्रंप-पुतिन मुलाकात का भारत पर क्या होगा असर?रेड कारपेट बिछाकर तालियों के साथ अभिनन्दन,रूस की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने की मंशा,यूरोप को समस्या न बढ़ाने की चेतावनी और जेलेंसकी पर शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी,अलास्का से निकले संदेशों को दुनिया ने देखा और पुतिन की ताकत का भलीभांति एहसास भी किया। यह भी दिलचस्प है की दुनिया भले ही अमेरिका और रूस को एक दूसरे का कड़ा प्रतिद्वंदी समझे लेकिन ट्रम्प ने अपने पूर्वर्ती राष्ट्रपतियों की नीतियों से अलग हटकर पुतिन का दोस्त की तरह खुले दिल से स्वागत करने का माद्दा दिखाया है। अलास्का की मेज पर पुतिन का आत्मविश्वास इसलिए भी बढ़ा हुआ था क्योंकि यह न तो अमेरिका और रूस के बीच शिखर वार्ता थी और न ही पुतिन की मजबूरी। यह बंद कमरे की कूटनीति थी जिसे शांति की उम्मीदें ढूंढने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।
