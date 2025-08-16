ये है भारत का सबसे खूबसूरत और आधुनिक एयरपोर्ट, सुविधाओं में 5-स्टार होटल से भी है आगे

कभी-कभी हवाई अड्डे सिर्फ यात्रा का जरिया नहीं होते, बल्कि खुद में एक शानदार मंजिल बन जाते हैं। बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (Kempegowda International Airport), जिसे हम प्यार से "बेंगलुरु हवाई अड्डा" कहते हैं, इसी बात का जीता-जागता सबूत है। अपनी खूबसूरती और सुविधाओं के कारण यह भारत का पहला 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है।हाल ही में, बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 (T2) को प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स (Skytrax) द्वारा 5-स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग से नवाजा गया। यह भारत के किसी भी हवाई अड्डे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्काईट्रैक्स, जो हवाई अड्डों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली एक वैश्विक संस्था है, ने इस रेटिंग को देने से पहले 800 से अधिक पहलुओं का बारीकी से मूल्यांकन किया। इसमें यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता, टर्मिनल का डिजाइन, कर्मचारी सेवा, और समग्र यात्री अनुभव जैसे सभी प्रमुख बिंदु शामिल थे। इस रेटिंग के साथ, बेंगलुरु हवाई अड्डा अब दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों की सूची में शामिल हो गया है।टर्मिनल 2 को "गार्डन टर्मिनल" के रूप में भी जाना जाता है। इसका डिज़ाइन बेंगलुरु की "गार्डन सिटी" की विरासत को श्रद्धांजलि देता है। इसमें हरे-भरे पौधे, झरनें और प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया गया है, जो यात्रियों को शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। इसके अलावा, यहाँ कलाकृतियों का भी बेहतरीन संग्रह है, जो भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है।बेंगलुरु हवाई अड्डे की उत्कृष्टता यहीं नहीं रुकती। इसे लगातार तीसरे साल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सीधे यात्रियों की प्रतिक्रिया पर आधारित होता है, जो एयरपोर्ट की सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और समग्र अनुभव पर अपनी राय देते हैं। इस अवार्ड ने साबित कर दिया है कि बेंगलुरु हवाई अड्डा सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं, बल्कि सेवा और संचालन में भी बेजोड़ है।इस तरह, चाहे वह स्काईट्रैक्स की 5-स्टार रेटिंग हो या एएसक्यू अवार्ड की लगातार जीत, बेंगलुरु हवाई अड्डा न सिर्फ एक ट्रैवल हब है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो यात्रियों को सुखद आश्चर्यचकित कर देता है। यह भारत में हवाई यात्रा के लिए एक नया और उच्च मानक स्थापित कर रहा है, जो भविष्य के लिए एक प्रेरणा है।