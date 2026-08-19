तेजस्वी यादव हिरासत में, पटना में RJD के मार्च पर हंगामा, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

Tejashwi Yadav Detained Patna: बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राजभवन मार्च के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। छात्रों के हक, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे RJD कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आयकर गोलंबर पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी, पेपर लीक, पारदर्शी परीक्षा और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का राजभवन मार्च आयोजित किया गया था।

पानी की बौछार के बीच जमे रहे कार्यकर्ता

पुलिस द्वारा वाटर कैनन चलाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में RJD कार्यकर्ता सड़क पर ही डटे रहे। पानी की तेज बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ता विरोध जताते हुए सड़क पर 'रेन डांस' करते भी नजर आए। मौके पर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हम जेल जाने से नहीं डरते

AK-47 के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर भाई-भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल अपने लोगों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने में व्यस्त है। इसके साथ ही उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के इस्तेमाल पर भी सरकार से कड़ा जवाब मांगा। उन्होंने सवाल किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इस तरह के घातक हथियारों की क्या आवश्यकता थी?