Bharat Mata Controversy : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, कहा- शास्त्रों में नहीं है भारत माता का उल्लेख, अयोध्या में RSS पर निशाना

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान से नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने ‘भारत माता’ की अवधारणा को लेकर कहा कि इसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता और यह संघ (RSS) की कल्पना है। शंकराचार्य के इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

‘भारत माता’ की अवधारणा पर उठाए सवाल

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सनातन परंपरा और शास्त्रों में जिन देवी-देवताओं का वर्णन मिलता है, उनमें ‘भारत माता’ का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘भारत माता’ की कल्पना आधुनिक समय में विकसित हुई है और इसका शास्त्रीय आधार नहीं है।

संतों के स्थानों पर भारत माता की तस्वीरों को लेकर सवाल

भारत माता नाम की कोई देवी नही है । केवल चन्दा ही नहीं भगवान की मूर्ति भी चोरी की गई । pic.twitter.com/H2dTCtFepR — 1008.Guru (@jyotirmathah) July 19, 2026 शंकराचार्य ने संतों के आश्रमों और धार्मिक स्थलों पर भगवान श्रीराम और तिरंगे से बड़ी ‘भारत माता’ की तस्वीरें लगाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर देवी-देवताओं की परंपरागत मान्यता और स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए।