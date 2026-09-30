पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- दिवाली लोगों की भावनाओं से जुड़ी

कोर्ट ने कहा कि दिवाली का त्योहार लोगों की गहरी आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों को 24 घंटे पटाखे जलाने की खुली छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि लगातार होने वाली आतिशबाजी से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।



संतुलन बनाने की कोशिश में अदालत

ALSO READ: चुनाव आयोग का यू-टर्न: विरोध के बाद फॉर्म 6 से हटाई गई SIR की अनिवार्य घोषणा न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि अदालत एक ऐसा व्यावहारिक समाधान तलाश रही है, जिसमें त्योहार का उल्लास भी बना रहे और पर्यावरण व स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का भी खयाल रखा जाए। इसके तहत अदालत पटाखों के प्रकार और उन्हें चलाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी।

CPCB को 15 अक्टूबर तक का समय?

यह मामला साल 2015 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके तहत दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि बेरियम आधारित पटाखों के आउटडोर परीक्षण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

इस पर अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दे दिया है। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट यह भी तय कर सकता है कि किन खास प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए।