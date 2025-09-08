सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (11:39 IST)

कर्नाटक में गणपति विसर्जन पर मस्जिद से पथराव, प्रतिमा के पास थूका, तनाव, 144 लागू

Stones pelted from mosque during Ganesh Visarjan in Karnataka
कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के मस्जिद से जुलूस पर पथराव किया गया। वहीं शिवमोग्गा में गणेश प्रतिमा के पास थूकने को लेकर बवाह हुआ है। मांड्या में बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब गणपति विसर्जन के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर मस्जिद से पथराव किया गया है। मस्जिद से पथराव के बाद शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने भी मस्जिद पर हमला कर दिया।

इस वजह से दोनों समुदाय के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभाला। पूरे इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है।

कई लोग हुए हैं घायल : दो गुटों के बीच आपसी झड़प के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना भी आ रही है। पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। गणपित विसर्जन के दौरान किए गए पथराव की भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा दी की है। साथ ही पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप भी लगाया है।

शिवमोग्गा में भी बवाल : शिवमोग्गा के जन्नत नगर, सागर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान, दो बच्चों को गणेश प्रतिमा के पास कथित रूप से थूकने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो वायरल हो गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। बच्चों की मां ने आगे आकर माफ़ी मांगी है और स्पष्ट किया है कि यह अनजाने में और अनादर के इरादे से नहीं हुआ था। स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने गणेश प्रतिमा पर माला चढ़ाकर और पूजा में भाग लेकर तनाव कम करने में मदद की।

मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच आपसी झड़प की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल मांड्या के नागमंगला शहर में पिछले साल गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव हुआ था। उस दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने पिछले साल भी इलाके में धारा 144 लागू की थी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की थी। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था।
Edited By: Navin Rangiyal
रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउट

रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन, 3 साल तक चला प्रीक्लिनिकल ट्रायल, नहीं पड़ेगी कीमोथैरेपी की जरूरत, कब तक होगी रोलआउटRussia ने बनाई Cancer Vaccine mRNA

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनी

बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, 1 लाख लोगों ने गाजा सिटी को छोड़ा, इसराइली सेना ने दी थी यह चेतावनीIsrael Prime Minister Benjamin Netanyahu News : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अब तक लगभग 1 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास लोगों को जबरन गाजा सिटी में रोक रहा है, ताकि उन्हें मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेतन्याहू ने यह दावा ऐसे समय किया है जब इसराइली सेना ने हाल ही में नागरिकों से शहर खाली करने की अपील की थी।

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशाना

यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन हमले, हवाई अड्डे को बनाया निशानायमन से हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर में हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके कारण हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया और उड़ानें रोक दी गईं। इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कई ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही नष्ट कर दिया गया। एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरा।

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के लिए क्या मोदी सरकार ने तैयार किया कोई प्लान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयानडॉलर के मुकाबले में रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जीएसटी रिफार्म को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रुपए की गिरावट पर कहा कि हम इस पर नजर रख रहे हैं। घरेलू मुद्रा में गिरावट केवल डॉलर के संदर्भ में है। यह केवल रुपए का मामला नहीं है और दूसरे देशों की करेंसीज भी प्रभावित हैं।

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...

ट्रंप टैरिफ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं...Mallikarjun Kharge News : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी शुल्क (Tariff) मुद्दे का जिक्र करते हुए रविवार को दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मोदी देश के दुश्मन बन गए हैं। खरगे ने आरोप लगाया, ट्रंप ने बहुत बड़ा शुल्क लगाया। 50 प्रतिशत शुल्क के बाद, उन्होंने हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया।

फरीदाबाद में हादसा, घर के AC में भयानक ब्लास्ट, पति-पत्नी और बेटी की मौत

फरीदाबाद में हादसा, घर के AC में भयानक ब्लास्ट, पति-पत्नी और बेटी की मौतफरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी के एक मकान में एसी फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पति-पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह दर्दनाक हादसा तड़के सुबह 3 बजे हुआ है।

कश्‍मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बीएसएफ ने 1 पाकिस्तानी को पकड़ा

कश्‍मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, बीएसएफ ने 1 पाकिस्तानी को पकड़ाEncounter in Kulgam Kashmir : कश्‍मीर के कुलगाम इलाके के जंगलों में 3 से 4 आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 2 जवान जख्‍मी हो गए। दूसरी ओर बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।

LIVE: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो का फैक्ट चेक कर एलन मस्क ने सिखाया सबक

LIVE: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नवारो का फैक्ट चेक कर एलन मस्क ने सिखाया सबकदरअसल ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो आए दिन भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। उन्होंने टैरिफ के मामले पर भी भारत को कई बार गलत ठहराया। नवारो ने अपनी पोस्ट का फैक्ट चेक होने के बाद एक्स को भला-बुरा कहा। उन्होंने कहा, वाह! एलन मस्क लोगों के पोस्ट में प्रोपगैंडा को जगह दे रहे हैं। यह बकवास नोट बिल्कुल वैसा ही है। भारत सिर्फ फायदे के लिए रूस से तेल खरीदता है।

किसके इशारे पर बिक रहा डेटा, पाकिस्तान में 150 में लोकेशन, 600 में फोन टैप?

किसके इशारे पर बिक रहा डेटा, पाकिस्तान में 150 में लोकेशन, 600 में फोन टैप?पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों का डेटा कौड़ी के भाव में बिक रहे हैं। लोकेशन के लिए संदिग्ध सिर्फ 150 रुपए (भारतीय) ले रहे हैं। सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है।

हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है, नहीं माने तो अंजाम बुरा होगा

हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा, ये आखिरी चेतावनी है, नहीं माने तो अंजाम बुरा होगाDonald Trump US: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इजरायल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब हमास को भी मान लेना चाहिए. ट्रंप ने हमास को सख्त वॉर्निंग दी है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दे दी है। उन्होंने रविवार को वॉर्निंग देते हुए कहा कि हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते पर राजी हो जाना चाहिए।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
