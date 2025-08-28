मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिला 1 साल का एक्सटेंशन

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल की सेवा वृद्धि मिल गई है। वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी और राज्य के विकास में उनके अनुभव और प्रयासों की सराहना की। पिछले कुछ दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कई मुलाकातें हो चुकी हैं और उसमें मुख्य सचिव को लेकर चर्चा भी हुई थी।





खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल की सेवा वृद्धि मिल गई है। वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने अनुराग जैन के कार्यकाल एक साल की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके जैन को मिली एक वर्ष की सेवावृद्धि पर बधाई दी और उनके कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। राज्य के विकास में उनके अनुभव और प्रयासों की सराहना की। पिछले कुछ दिनों में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कई मुलाकातें हो चुकी हैं और उसमें मुख्य सचिव को लेकर चर्चा भी हुई थी।

मुख्य सचिव अनुराग जैन का जन्म 11 अगस्त 1965 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जैन की पहली नियुक्ति जून 1990 में सागर में सहायक कलेक्टर के पद पर हुई। जैन, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बार सचिव रहे। वहीं प्रमुख सचिव एवं अपर मुख्य सचिव के रूप में विभिन्न विभागों के दायित्वों का निर्वहन किया।

वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भी प्रमुख पदों पर रहे। मुख्य सचिव जैन मंडला, मंदसौर, भोपाल जिलों में कलेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जैन की शैक्षणिक योग्यता बीटेक इंजीनियरिंग और एमए लोक प्रशासन (अमेरिका) है।

राज्य के तीन बड़े अधिकारी मुख्य सचिव पद के दावेदार माने जाते रहे थे, जिनमें डॉ. राजेश राजौरा, अशोक वर्णवाल और अलका उपाध्याय शामिल हैं। अब अनुराग जैन को एक साल की सेवावृद्धि मिलने से कई दावेदारों के मंसूबे पूरे न होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है।

