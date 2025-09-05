शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Donald Trump Dinner News in Hindi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (08:17 IST)

ट्रंप ने दिग्गज कारोबारियों को डिनर पर बुलाया, मस्क को नहीं भेजा न्योता

trump musk
Donald Trump Dinner News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकनीकी उद्योग के शीर्ष अधिकारियों के लिए डिनर आयोजित किया है। इसमें Meta के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई शामिल है। हालांकि आमंत्रितों की लिस्ट में ट्रंप के पुराने साथी एलन मस्क का नाम नहीं है।
 
इस सूची में सत्यम नडेला और सुंदर पिचाई के साथ ही कई भारतीय कारोबारी दिग्गजों को भी बुलाया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के CEO संजय मेहत्रो, TIBCO के चेयरमैन विवेक रानादिव और Palantir के CTO श्याम संकर भी डिनर में शामिल हो सकते हैं।
 
टेस्ला और स्पेसX जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क को ट्रंप ने इस बैठक में नहीं बुलाया है। मस्क ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन में अपने पद से इस्तीफा ने दिया था। इसके बाद से ही वे कई बार अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर तंज कस चुके हैं। 
 
बताया जा रहा है कि आईबीएम के प्रमुख अरविंद कृष्णा और एडोब सिस्टम्स के शांतनु नारायण सहित करीब आधा दर्जन भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति इस डिनर में शामिल नहीं होंगे। ALSO READ: Donald Trump : पुतिन-जिनपिंग-किम जोंग की तिकड़ी से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अब कुछ बड़ा होने वाला है, जताई नोबेल प्राइज की चाहत
 
गौरतलब है कि ट्रंप टैरिफ पर मचे घमासान के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा था कि खर्च, रोजगार और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जीडीपी में एक तिहाई की हिस्सेदारी रखने वाले राज्य वर्तमान में या तो मंदी की चपेट में हैं और मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। ALSO READ: ट्रंप को मूडीज की चेतावनी, अमेरिका पर मंडरा रहा है मंदी का खतरा
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचल

150 साल तक जिंदा रहेगा इंसान, बीजिंग परेड में पुतिन-जिनपिंग की अनजाने में रिकॉर्ड चर्चा से सोशल मीडिया पर क्यों मची हलचलरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग परेड में शामिल हुए। बीजिंग के तियानआनमेन स्क्वायर में 3 सितंबर को आयोजित भव्य सैन्य परेड के दौरान एक अनोखा 'हॉट माइक मोमेंट' सामने आया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई निजी बातचीत अनजाने में रिकॉर्ड हो गई। दोनों नेताओं की इस बात पर किम भी मुस्करा दिए। इस बातचीत से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। जानिए किस मुद्दे पर चल रही थी बातचीत।

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शन

MY Hospital चूहाकांड : तो क्या चूहे के काटने से नहीं हुई बच्चियों की मौत, HOD बोले- ड्‍यूटी के दौरान कई बार हमें भी काट लेते हैं, नहीं होता इन्फेक्शनशासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में चूहों के काटने के बाद दम तोड़ने वाली दो नवजात बच्चियों में शामिल एक शिशु के पोस्टमार्टम को लेकर इस अस्पताल के दो वरिष्ठ अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों से विवाद उत्पन्न हो गया है। इस बीच एचओडी का हास्यास्पद बयान भी सामने आया है। चूहा काटने की घटना के बाद 2 नवजातों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्न

पंजाब से जम्मू तक बाढ़ ने मचाई तबाही, LOC पर 110 KM लंबी बाड़ और 90 BSF चौकियां जलमग्नIndia-Pakistan International Border Weather Update News : पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज़्यादा बाड़ क्षतिग्रस्त हो गई है और लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 2,289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर भी गुजरती है। बीएसएफ जम्मू में लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में 553 किलोमीटर की पहरेदारी करता है।

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आए

ट्रंप के ट्रेड सलाहकार नवारो जेल भी जा चुके हैं, भारत से संबंध बिगाड़ने में बड़ी भूमिका, अमेरिकी हिन्दुओं के निशाने पर भी आएTrump trade advisor Peter Navarro: भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बुरे दौर में हैं। 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रंप' के दौर से निकलकर अब दोनों देशों के संबंध 50 फीसदी टैरिफ तक पहुंच गए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है।

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणित

छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणितमारुति ऑल्टो, स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियों पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। 1,200cc तक की पेट्रोल और 1,500cc तक की डीजल कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कार खरीदने में करीब 60,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी।

और भी वीडियो देखें

भारत बनाम अमेरिका: कारोबारी विवाद किसे पड़ेगा ज्यादा भारी?

भारत बनाम अमेरिका: कारोबारी विवाद किसे पड़ेगा ज्यादा भारी?जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2023 में अमेरिका का राजकीय दौरा किया था, तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। यह देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते को कितना महत्व देता है और वह दोनों देशों के मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कितना उत्सुक था। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा था, "मेरा लंबे समय से मानना रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध 21वीं सदी के सबसे निर्णायक संबंधों में से एक होंगे।”

LIVE:अमेरिका का जापान से व्यापार समझौता, लगेगा 15 प्रतिशत टैरिफ

LIVE:अमेरिका का जापान से व्यापार समझौता, लगेगा 15 प्रतिशत टैरिफLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका और जापान के बीच व्यापार समझौता हो गया है। इसके तहत अमेरिका जापान पर 15 फीसदी आधारभूत टैरिफ लगाएगा। पल पल की जानकारी...

बारिश का कहर : जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे बंद, दिल्ली में यमुना में बढ़ा जलस्तर, अब बीमारियों का खतरा

बारिश का कहर : जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे बंद, दिल्ली में यमुना में बढ़ा जलस्तर, अब बीमारियों का खतरालगातार और मूसलाधार बारिश ने गुरुवार को भी उत्तरी राज्यों को प्रभावित किया। हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा की चपेट में है और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली भी प्रभावित हुई है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं, सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और व्यापार ठप हो गया है।

Earthquake : अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी हिली धरती

Earthquake : अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी हिली धरतीअफगानिस्ता और पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मीडिया खबरों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किमी पूर्व और 10 किमी की गहराई में था। यह अफगानिस्तान में हाल के समय में आया दूसरा तेज भूकंप है। भूकंप से फिलहाल कोई बड़ी क्षति या हताहत कोई खबर सामने नहीं आई है।

GST दर में बदलाव से कितनी घटेगी महंगाई, SBI की रिचर्स में क्या आया सामने

GST दर में बदलाव से कितनी घटेगी महंगाई, SBI की रिचर्स में क्या आया सामनेजीएसटी दरों में व्यापक बदलाव से आवश्यक घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम होंगी और इससे अगले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति को 0.65 से 0.75 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह कहा गया।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com