ट्रंप ने दिग्गज कारोबारियों को डिनर पर बुलाया, मस्क को नहीं भेजा न्योता

Donald Trump Dinner News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकनीकी उद्योग के शीर्ष अधिकारियों के लिए डिनर आयोजित किया है। इसमें Meta के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई शामिल है। हालांकि आमंत्रितों की लिस्ट में ट्रंप के पुराने साथी एलन मस्क का नाम नहीं है।

इस सूची में सत्यम नडेला और सुंदर पिचाई के साथ ही कई भारतीय कारोबारी दिग्गजों को भी बुलाया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के CEO संजय मेहत्रो, TIBCO के चेयरमैन विवेक रानादिव और Palantir के CTO श्याम संकर भी डिनर में शामिल हो सकते हैं।

टेस्ला और स्पेसX जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क को ट्रंप ने इस बैठक में नहीं बुलाया है। मस्क ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन में अपने पद से इस्तीफा ने दिया था। इसके बाद से ही वे कई बार अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर तंज कस चुके हैं।

edited by : Nrapendra Gupta