राजनीति से गायब हो चुका है वफादारी का युग : वसुंधरा राजे

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को कहा कि भाजपा नेता सुंदर सिंह भंडारी वफादारी के युग से थे और यह युग अब राजनीति से दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नेता अब अपने उन वरिष्ठों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है।

राजे उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारक भंडारी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बिहार और गुजरात के पूर्व राज्यपाल भंडारी के बारे में कहा, आप सभी जानते हैं कि भंडारी ने अनेक कार्यकर्ताओं की मदद की और उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। उन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं की उंगलियां पकड़कर उन्हें उनके राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने में मदद की।

जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसे ही काटने की कोशिश : राजे ने कहा, वफादारी का वह दौर अलग था। आज लोग चलना सीखने के लिए जिसकी उंगली पकड़ते हैं उसे ही काटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत सहित भाजपा और आरएसएस के अन्य नेताओं को भी याद किया और उनकी प्रशंसा की। (भाषा)

