शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. lal kila kalash chori
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (12:24 IST)

दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में सेंध, सोने से बने हीरे जड़े कलश की चोरी

दिल्ली के लाल किले में सोने, हीरे और कीमती पत्थरों से बना कलश चोरी हो गया। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है।

red fort
Red Fort security breach : दिल्ली में लाल किला की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इस ऐतिहासिक इमारत से सोने और हीरे समेत कई कीमती पत्थरों से जड़ा कलश चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि यह कलश 760 ग्राम सोने का बना है, जिस पर 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ना जड़े हुए थे। इसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है।
 
लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे। मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी पहुंचे थे। स्वागत के दौरान मंच से कलश गायब हो गया। 
 
दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई है।
 
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब लाल किला में सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। इससे पहले 15 अगस्त से पहले सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान लाल किला की सुरक्षा में गंभीर चूक मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। तब पुलिसकर्मी एक डमी बम का पता न लगा पाने पर इन पर एक्शन हुआ।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया

डोनाल्ड ट्रंप का दर्द, लगता है हमने भारत और रूस को खो दियाUS President Donald Trumps on SCO summit: ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हरकतों पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खास

भारत की पहली टेस्ला कार के मालिक बने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, क्या है इसमें खासभारत में टेस्ला मॉडल Y के पहले पहले मालिक सरनाईक, पोते को गिफ्ट में देंगे यह कार

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?

भारतीय छात्रों के पसंदीदा बने ये देश, अमेरिका में क्‍यों घट रही है रुचि?Indian students News : अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल-दर-साल 13 प्रतिशत की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय छात्र जर्मनी जैसे गंतव्यों को पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की सख्त नीतियां और बढ़ता खर्च भारतीय छात्रों को नए विकल्पों की ओर ले जा रहा है। रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया है कि अमेरिका अब भारतीय छात्रों के लिए स्वभाविक और सबे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्य नहीं रह गया है।

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेताया

भारत के लिए कौन सबसे बड़ी चुनौती, चीन या पाकिस्तान, CDS अनिल चौहान ने चेतायाCDS General Anil Chauhan News : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ अनसुलझा सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा 'छद्म युद्ध' तथा 'हजारों जख्मों से भारत को लहूलुहान करने' की उसकी नीति दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है। जनरल चौहान ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से उत्पन्न खतरों से निपटना भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है।

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहीं

अमेरिका के साथ रिश्ते तो चाहता है भारत, पीटर नवारो का बयान मंजूर नहींIndia on Russia Ukraine war: भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और क्षेत्र में स्थायी शांति की वापसी का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के बीच आई है। दूसरी ओर, भारत ने नवारो के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : देश में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Weather Update : देश में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने दी चेतावनीWeather Update News : देशभर में भारी बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?

तेजस्वी यादव के डांस पर भाई तेजप्रताप का तंज, जानिए क्या कहा?Tej Pratap Yadav news in hindi : लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव दिनों अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने तेजस्वी के नाचने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वह नाच रहें हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? हर किसी का अपना हुनर ​​होता है।

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?

LIVE: भारी बारिश से देश के कई राज्यों में बाढ़, क्या है दिल्ली का हाल?Latest News Today Live Updates in Hindi : जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। पल पल की जानकारी...

ट्रंप ने याद दिलाई दोस्ती तो क्या बोले पीएम मोदी?

ट्रंप ने याद दिलाई दोस्ती तो क्या बोले पीएम मोदी?Modi Trump Friendship : टैरिफ को लेकर भारत से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्ती याद दिलाई। इस पर पीएम मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं।

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषण

अमेरिका नहीं जाएंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर देंगे यूएन में भाषणModi cancles US Visit : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासे नाराज है। उन्होंने इस माह होने वाले अपने अमेरिकी दौरे को भी रद्द कर दिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका जाएंगे और संयुक्त राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे।

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

10वें साल में प्रवेश पर Jio का बड़ा धमाका, सेलिब्रेशन प्लान्स में यूजर्स अनलिमिटेड डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदेरिलायंस जियो 5 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग के 10वें साल में प्रवेश कर जाएगा। 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 50 करोड़ जियो यूजर्स को तोहफा देते हुए कई नए सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किए। इनमें अनलिमिटेड मनोरंजन वाला वीकेंड प्लान, महीने भर चलने वाला विशेष ऑफर और सालभर चलने वाले सरप्राइज़ शामिल हैं।

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIM

iPhone 17 बिना सिम कार्ड पोर्ट के होंगे लॉन्च, जानिए कितनी सेफ है eSIMiPhone 17 के लॉन्च की तारीख का ऐलान हो चुका है। Apple का लॉन्च इवेंट 'अवे ड्रॉपिंग' 9 सितंबर को आयोजित होगा। कंपनी ने इवेंट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजना शुरू कर दिया है। इवेंट में आईफोन17 सीरीज में चार मॉडल्स- आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स पेश किए जा सकते हैं।

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्स

Samsung A17 5G : Samsung का सस्ता AI स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ 5000mAh वाली बैटरी, कीमत आपके बजट में जानिए फीचर्ससैमसंग ने Samsung Galaxy A17 5G को लॉन्च कर चुपके से बड़ा धमाका किया है। सैमसंग की A-सीरीज लाइनअप का सबसे लेटेस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एआई-पावर्ड से लैस है। स्मार्टफोन को कंपनी ने 5000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ बाजार में उतारा है। Samsung Galaxy A17 5G स्मार्टफोन में 6.7-इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com