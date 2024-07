भारत बन सकता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : RBI डिप्टी गवर्नर

2 buses swept away in river in Nepal: नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आई दो बसों के उफनती नदी में बहने से उनमें सवार 7 भारतीय नागरिकों समेत 60 से अधिक यात्रियों के लापता होने की खबर है। 65 यात्रियों को ले जा रहीं दो बस चितवन जिले के सिमलताल इलाके में नारायणघाट-मुगलिंग मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद उफनती त्रिशूली नदी में बह गईं।