अर्थव्यवस्था को लेकर खुशखबरी, 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी GDP

How To Keep Home Dust Free: अगर आप अचानक से छींकने, नाक बहने, आंखों में खुजली या सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कमरे की धूल से एलर्जी का शिकार हो रहे हों। धूल में कई तरह के एलर्जन्स होते हैं, जैसे कि धूल के कण, पोलन, पशुओं के बाल, और मिट्टी के कण, जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं।