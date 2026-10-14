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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (17:02 IST)

Railway Bonus 2026 : रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, 11.40 लाख कर्मचारियों को फायदा

Railway Employees Bonus 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:02 IST)
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Railway Employees Bonus 2026: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से करीब 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार इस बोनस के भुगतान पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सरकार के मुताबिक, पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिल सकते हैं। यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन को मान्यता देने और उन्हें रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

रेलवे कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस?

 
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। सरकार ने प्रति कर्मचारी अधिकतम बोनस राशि 17,951 रुपये निर्धारित की है। इस फैसले से लगभग 11,40,770 गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक राशि पात्रता और निर्धारित गणना के आधार पर तय होगी। इसलिए सभी कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलना जरूरी नहीं है।
 

किन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन के बोनस का लाभ?

 
सरकार की घोषणा के अनुसार, रेलवे के विभिन्न विभागों और श्रेणियों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को इस बोनस का लाभ मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
 
 

हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले मिलता है बोनस

रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की व्यवस्था हर साल की जाती है। आमतौर पर इसका भुगतान दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है, ताकि त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके।
 
यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के काम और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। रेलवे में ट्रेनों का परिचालन, यात्रियों की आवाजाही, माल ढुलाई, ट्रैक का रखरखाव और सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों के सहयोग से पूरे होते हैं। ऐसे में बोनस को कर्मचारियों के योगदान की पहचान के रूप में देखा जाता है।
 

रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड

 
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इस दौरान रेलवे ने रिकॉर्ड 1,670 मिलियन टन यानी 167 करोड़ टन माल की ढुलाई की। इसके अलावा रेलवे ने लगभग 7.41 अरब यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया।
माल ढुलाई भारतीय रेलवे की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं को देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने में रेलवे की बड़ी भूमिका है। वहीं, करोड़ों यात्रियों की आवाजाही रेलवे को देश के प्रमुख परिवहन साधनों में शामिल करती है। सरकार ने कर्मचारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से त्योहारों के दौरान लाखों रेलवे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
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