वॉशिंगटन हिल्टन होटल फायरिंग पर भारत की प्रतिक्रिया, PM मोदी ने ट्रंप की सुरक्षा पर जताई चिंता, हमले की कड़ी निंदा

Rahul Gandhi's Big Statement :पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए दमदार प्रचार जारी है। कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा लगातार एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रही हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 36 केस हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते। राहुल ने भाजपा पर लोकतंत्र पर हमले और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार व बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया। बंगाल में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला बोला।