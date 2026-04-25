शनिवार, 25 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi's Big Statement at an Election Rally in West Bengal
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (20:45 IST)

पश्चिम बंगाल की रैली में राहुल गांधी का बड़ा बयान,बोले- मैं PM मोदी से नहीं डरता,मेरे ऊपर 36 केस, ममता बनर्जी पर क्‍यों नहीं?

Rahul Gandhi's Big Statement at an Election Rally in West Bengal
Rahul Gandhi's Big Statement :पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए दमदार प्रचार जारी है। कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा लगातार एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रही हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 36 केस हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते। राहुल ने भाजपा पर लोकतंत्र पर हमले और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार व बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया।  बंगाल में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी और भाजपा के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनके ऊपर दर्जनों केस करवा रखे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर कोई केस नहीं है। पूरा देश जानता है कि टीएमसी भ्रष्टाचार में धंसी हुई है, इसके बाद भी इसके नेताओं के ऊपर कोई जांच नहीं है।
 

प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी पर लगाए तीखे आरोप 

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए दमदार प्रचार जारी है। कांग्रेस, टीएमसी और भाजपा लगातार एक-दूसरे के ऊपर हमला कर रही हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 36 केस हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से नहीं डरते। राहुल ने भाजपा पर लोकतंत्र पर हमले और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार व बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया।
बंगाल में एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीएमसी और भाजपा के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनके ऊपर दर्जनों केस करवा रखे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर कोई केस नहीं है। पूरा देश जानता है कि टीएमसी भ्रष्टाचार में धंसी हुई है, इसके बाद भी इसके नेताओं के ऊपर कोई जांच नहीं है।
 

भाजपा को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है

राहुल ने कहा की ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा जानती है कि असली लड़ाई टीएमसी से नहीं है बल्कि कांग्रेस से है। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। जो भी भाजपा और आरएसएस से लड़ता है, उस पर ये लोग आक्रमण करते हैं। मैं 24 घंटे हर प्रदेश में भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से लड़ता हूं और हमेशा वे मुझ पर आक्रमण करते हैं। भाजपा को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और हम भाजपा से कोई समझौता नहीं कर सकते। राहुल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ममता बनर्जी ने यहां बेरोजगारी फैला दी है।

बंगाल में 84 लाख युवा बेरोजगार हैं

उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि वे बेरोजगारी मिटा देंगी। उन्होंने कहा था कि वे 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाएंगी। आज बंगाल में 84 लाख युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता मांगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शारदा और चिटफंड घोटाला किया है। पूरे प्रदेश में करप्शन और गुंडागर्दी का जाल पसरा है। राहुल ने कहा,ममता बनर्जी बंगाल में नरेंद्र मोदी और भााजपा के लिए रास्ता खोल रही हैं क्योंकि वह सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है। बंगाल में भाजपा की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए।

ट्रंप के इशारों पर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी

राहुल गांधी ने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को संभालने के तरीके को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया,जिसमें उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र, छोटे और मध्यम उद्योगों और ऊर्जा सुरक्षा को बेच दिया।
इसके साथ ही उन्होंने हमारा सारा डेटा भी अमेरिका को सौंप दिया। देश का कोई भी प्रधानमंत्री बिना किसी दबाव के ऐसा काम नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुट्ठीभर अरबपतियों के लिए काम करते हैं। इससे मोदी,भाजपा और उनके संगठनों को फायदा होता है। मोदी ने नोटबंदी और एक गलत जीएसटी लागू करके देश में छोटे व्यापारियों और एमएसएमई  खत्म कर दिया है।
Edited By : Chetan Gour 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Reliance Industries का रिकॉर्ड प्रदर्शन, FY26 में मुनाफा ₹95,754 करोड़, जियो और रिटेल ने दिखाई दमदार ग्रोथ

Reliance Industries का रिकॉर्ड प्रदर्शन, FY26 में मुनाफा ₹95,754 करोड़, जियो और रिटेल ने दिखाई दमदार ग्रोथदेश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड कमाई दर्ज की है, जिसमें डिजिटल सर्विसेज़, रिटेल और O2C (ऑयल-टू-केमिकल्स) सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा है।

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाला का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहा

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाला का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहाआम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बड़े सियासी ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। इससे कुछ समय पूर्व राघव चड्ढा ने अपने दो सहयोगियों- अशोक मित्तल और संदीप पाठक- के साथ घोषणा की कि वे चार अन्य सांसदों के साथ मिलकर भाजपा में शामिल होंगे।

AAP सांसदों की बगावत पर बरसे भगवंत मान, बोले- ये पंजाबियों के गद्दार हैं, उन्हें BJP में कुछ नहीं मिलेगा...

AAP सांसदों की बगावत पर बरसे भगवंत मान, बोले- ये पंजाबियों के गद्दार हैं, उन्हें BJP में कुछ नहीं मिलेगा...Punjab Chief Minister Bhagwant Mann : राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जो 7 सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं। ये पंजाबियों के गद्दार हैं। उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा। मान ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया है। शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस की पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी। भाजपा का पंजाब में कोई बेस नहीं है।

क्‍या केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पर भारी, क्‍यों बिछड़े सभी बारी बारी?

क्‍या केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पर भारी, क्‍यों बिछड़े सभी बारी बारी?आम आदमी पार्टी (AAP) के बनने से लेकर अब तक का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'स्वराज' और 'भ्रष्टाचार विरोध' के नारे के साथ शुरू हुई इस पार्टी से समय-समय पर कई बड़े चेहरे अलग हुए। कुछ ने वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ी, तो कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया गया।

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में जाने से मोदी सरकार को कितना फायदा होगा?

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में जाने से मोदी सरकार को कितना फायदा होगा?भारतीय राजनीति में 24 अप्रैल 2026 को एक बड़ा विकास हुआ है। राघव चड्ढा ने घोषणा की कि वे आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ राज्यसभा में AAP के 7 सांसद (स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी सहित) संवैधानिक प्रावधान (दो-तिहाई बहुमत) का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

अमेरिका में संभावित सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाले की जांच, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों से पहले संदिग्ध सौदेबाजी पर सवाल

अमेरिका में संभावित सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाले की जांच, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों से पहले संदिग्ध सौदेबाजी पर सवालअमेरिका के वित्तीय नियामक उस मामले की जांच कर रहे हैं जिसे आलोचक अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग ऑपरेशन बता रहे हैं। यह मामला तेल वायदा (फ्यूचर्स) और शेयर सूचकांकों में बड़े और बेहद सटीक समय पर लगाए गए दांव से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध को लेकर बाजार को प्रभावित करने वाले बड़े ऐलानों से ठीक पहले लगाए गए थे।

इंदौर में बढ़े गर्मी के तीखे तेवर, स्कूलों में 30 अप्रैल तक रहेगा अवकाश, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

इंदौर में बढ़े गर्मी के तीखे तेवर, स्कूलों में 30 अप्रैल तक रहेगा अवकाश, कलेक्टर ने जारी किए आदेशIndore Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में सूरज के तीखे तेवर और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बच्चों को लू और भीषण गर्मी से बचाने के लिए इंदौर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लू और भीषण गर्मी के चलते जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, कक्षा नर्सरी से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल 2026 तक छुट्टी रहेगी।

AAP के बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग, संजय सिंह बोले- सभापति को पत्र लिखेगी आम आदमी पार्टी, पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही BJP

AAP के बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग, संजय सिंह बोले- सभापति को पत्र लिखेगी आम आदमी पार्टी, पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही BJPSanjay Singh : राघव चड्डा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP)के 7 सांसदों द्वारा पार्टी से अलग होने का फैसला लिए जाने से आप में बौखलाहट है। शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाजपा की जमकर आलोचना की। सिंह ने कहा,अब मामले में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखने की बात कही है। संजय सिंह का कहना है कि पार्टी सभी बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेगी।

इसराइल के PM बेंजा‍मिन नेतन्‍याहू को है प्रोस्टेट कैंसर, पहली बार खोला हेल्थ सीक्रेट, अब तक क्‍यों नहीं बताई यह बात?

इसराइल के PM बेंजा‍मिन नेतन्‍याहू को है प्रोस्टेट कैंसर, पहली बार खोला हेल्थ सीक्रेट, अब तक क्‍यों नहीं बताई यह बात?Benjamin Netanyahu : इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने चुपचाप प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार, 24 अप्रैल को बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का पता चला। कैंसर के शुरुआती चरण का उनका इलाज भी सफलतापूर्वक हो चुका है। उन्होंने अपनी सालाना मेडिकल जांच के नतीजे भी सार्वजनिक किए। उन्होंने बताया कि उनके प्रोस्टेट से जुड़ी एक छोटी मेडिकल समस्या थी, जिसका अब पूरी तरह इलाज हो चुका है।

मेरठ में भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत, मानवीय पहल के साथ प्रशासन सतर्क

मेरठ में भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत, मानवीय पहल के साथ प्रशासन सतर्कमेरठ में इस समय सूरज का ताप प्रचंड है, ऐसे में आसमान से बरसते लू के थपेड़े और भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। असहनीय गर्मी और हीटवेव के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रशासन ने श्रमिकों की सेहत और सुरक्षा को लेकर एक संवेदनशील पहल की है। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने साफ कहा कि विकास की रफ्तार तभी सार्थक है, जब उसे आगे बढ़ाने वाले श्रमिक सुरक्षित और स्वस्थ रहें।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com