No Confidence Motion Debate : जहां राजा अंधा होता है.. वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है, मणिपुर मामले पर अधीर रंजन चौधरी, भड़के अमित शाह

WHO's statement regarding the new variant of Corona : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल रहे सार्स-कोव-2 वायरस के ईजी.5 स्वरूप को 'वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट' (वीओआई) के रूप में वर्गीकृत किया है। संगठन ने हालांकि कहा है कि यह अन्य स्वरूपों की तुलना में अधिक खतरनाक नहीं लगता है।