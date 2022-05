जापान में पीएम मोदी बोले- QUAD बेहद प्रभावी, कम समय में दिख रहा है असर

पीएम मोदी ने कहा कि इतने कम समय में 'क्वाड' समूह ने विश्व स्तर पर एक महत्तवपूर्ण स्थान बना लिया है। आज 'क्वाड' का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है।

उन्होंने कहा कि 'क्वाड' के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और समावेशी 'इंडो पैसिफिक क्षेत्र' को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा को बेहतरीन मेजबानी के लिए बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान भारत में स्वास्थ्य प्रबंधों और दुनिया को सहयोग को लेकर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में शामिल हुए।

United by shared democratic values. Committed to a free, open and inclusive Indo-Pacific.

The Quad Leaders’ Summit with PM @narendramodi, PM @AlboMP of Australia, PM @kishida230 of Japan and President @JoeBiden of USA @POTUS gets underway in Tokyo. pic.twitter.com/gaiWiwNTp7