पीएम मोदी क्वाड समिट में भाग लेने जापान रवाना, नरेंद्र मोदी के दौरे में क्या है खास?

मोदी ने एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन चार सदस्य देशों के नेताओं को क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी बाइडन, किशिदा और अल्बनीज के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।

टोक्यो में 24 मई को होने वाले शिखर सम्मेलन में मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो. बाइडन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, 'विश्व कल्याण शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोक्यो के लिए रवाना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीस, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो. बाइडन के साथ क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन।'

A visit to further the ‘force for global good’.

