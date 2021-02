लगातार 8वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानिए कितने बढ़े दाम...

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल- के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को लगातार 8वें दिन डीजल के दाम बढ़ गए। आज पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है, वहीं डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली में दिल्ली पेट्रोल की कीमत 30 पैसे बढ़कर 89.29 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। दूसरी ओर डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़कर 79.70 रुपए प्रति लीटर हो गए।

and prices in Delhi stand at Rs 89.29/litre (increase by 30 paise) and Rs 79.70/litre (increase by 35 paise), respectively

