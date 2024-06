NIA ने गोल्डी बराड़ और उसके साथी पर रखा 10-10 लाख का इनाम, व्यवसायी के घर जबरन वसूली और गोलीबारी का मामला

NIA placed a reward of Rs 10 lakh each on Goldy Brar and his associate : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बुधवार को चंडीगढ़ में जबरन वसूली और गोलीबारी मामले में वांछित एवं कनाडा में रह रहे आतंकवादी गोल्डी बराड़ तथा एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना साझा करने वाले व्यक्तियों को 10-10 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की।

जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों आरोपी इस साल आठ मार्च को जबरन वसूली के लिए एक व्यापारी के घर पर गोलीबारी करने के मामले में वांछित हैं। इसमें कहा गया कि पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर के आदेश नगर निवासी शमशेर सिंह के पुत्र सतविंदर सिंह उर्फ ​​सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ और पंजाब के ही राजपुरा स्थित बाबा दीप सिंह कॉलोनी निवासी सुखजिंदर सिंह के पुत्र गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों उर्फ ​​गोल्डी राजपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बयान में कहा गया, एनआईए ने बुधवार को चंडीगढ़ में जबरन वसूली और एक व्यवसायी के घर पर गोलीबारी के मामले में वांछित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और एक अन्य गैंगस्टर की तलाश में अपने तंत्र को सक्रिय किया और उनकी गिरफ्तारी पर नकद इनाम की घोषणा की।

एजेंसी ने दोनों व्यक्तियों में से किसी की भी गिरफ्तारी में अहम कोई भी सूचना देने पर 10-10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस संबंध में सूचना एनआईए के मुख्यालय के टेलीफोन नंबर पर या ईमेल, व्हाट्सऐप अथवा टेलीग्राम ऐप के जरिए दी जा सकती है।