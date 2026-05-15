शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा एलान, अगले साल से ऑनलाइन होगी NEET परीक्षा

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी NTA ने NEET-UG की नई परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। 21 जून को पुनर्परीक्षा की तारीख की घोषणा की है। छात्रों का भविष्य, उनके परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता हमारी प्राथमिकता है।

Live | Addressing the Press Conference https://t.co/m1sFjoxiTH — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 15, 2026

क्यों रद्द हुई थी NEET परीक्षा?

उन्होंने कहा कि 3 मई को परीक्षा हुई थी और 7 मई को NTA के पास कहीं से आपत्ति आई कि गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं, जो इस बार के पेपर में थे। NTA और सरकार ने तुरंत उसकी जांच की। राज्यों की एजेसियों से संपर्क किया गया। जब हमें स्पष्टता हुई कि इस बार पेपर लीक हुआ है, हम नहीं चाहते थे कि शिक्षा माफियाओं के षड्यंत्र के कारण किसी भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाएं...इसलिए हमने 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया।

क्या है चुनौती?

उन्होंने कहा कि हमने आज परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की...यह परीक्षा माफियाओं और असामाजिक तत्त्वों के खिलाफ लंबी लड़ाई है...तकनीक के समय में एक चुनौती बन रही है। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है। सरकार ने CBI को (जांच के लिए) काम सौंपा है। CBI ने त्वरित कार्रवाई शुरु की है और इस बार CBI तह तक जाएगी। सभी विभागों ने इसे गंभीरता से लिया है। हम इस बार गड़बड़ी नहीं होने देंगे...यह छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है।

परीक्षा का समय भी बढ़ाया

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो अब परीक्षा होगी, उसकी कोई फीस नहीं होगी। विद्यार्थियों पर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसका दायित्व ले रहे हैं। परीक्षा का समय भी बढ़ाया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक होगी।

उन्होंने कहा कि एनटीए अभी बहुत योग्‍य व्‍यक्‍ति के हाथों में है। एडमिट कार्ड 14 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने तय किया है कि एक सप्‍ताह अवसर देंगे कि वह किस शहर में परीक्षा देंगे वह चुन सकेंगे।

edited by : Nrapendra Gupta