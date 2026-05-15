Latest News Today Live Updates in Hindi : NTA ने NEET परीक्षा की नई तारीख का एलान कर दिया। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा करीब 2 लाख छात्र शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...
09:51 AM, 15th May
NTA ने NEET परीक्षा की नई तारीख का एलान कर दिया। परीक्षा 21 जून को होगी। परीक्षा में करीब 2 लाख छात्र शामिल होंगे। पेपर लीक होने की वजह से 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था।
09:30 AM, 15th May
धार भोजशाला विवाद पर कुछ ही देर में आएगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का फैसला, मंदिर या कमाल मौला मस्जिद, फैसले पर सबकी नजर।
09:15 AM, 15th May
-महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, पेट्रोल कंपनियों ने कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी, दिल्ली में CNG भी 2 रुपए महंगी।
-कांग्रेस ने कहा- 'महंगाई मैन' मोदी ने फिर जनता पर हंटर चलाया।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। वे 15 मई से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।
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