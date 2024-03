लॉटरी किंग की कंपनी ने BJP और TMC को दिया चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा

Donated to BJP and TMC through electoral bonds : द्रमुक को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली और चुनावी बॉण्ड की शीर्ष खरीददार कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों को भी बॉण्ड के जरिए चंदा दिया। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा निर्वाचन आयोग को गुरुवार को सौंपे गए विवरण से यह जानकारी मिली है।

‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अक्टूबर 2022 तक कम से कम 285 करोड़ रुपए का दान दिया। आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फ्यूचर गेमिंग से चुनावी बॉण्ड के जरिए कम से कम 100 करोड़ रुपए मिले, जबकि युवजन श्रमिक रायतु (वाईएसआर) कांग्रेस को 150 करोड़ रुपए से अधिक मिले।

सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी फ्यूचर गेमिंग से चंदा मिला। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के पहले के खुलासे के अनुसार, उसे फ्यूचर गेमिंग से 509 करोड़ रुपए मिले थे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद विवरण सार्वजनिक किया गया। (भाषा)

