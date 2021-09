Live Updates : तालिबान का दावा, 2 दिन में शुरू हो जाएगा काबुल एयरपोर्ट

-दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।

-अगले 2 घंटें में फिर भारी बारिश का अनुमान।

-मौसम विभाग ने लोगों को घरों से ना निकलने की चेतावनी दी।

Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would continue over many parts of Delhi and adjoining areas during the next 02 hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/ok5ctZs1Fn