Kolkata stampede : कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 की मौत, 12 हिरासत में, जानिए कैसे हुआ हादसा और अब तक क्या अपडेट

हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस के मुताबिक, घटना शाम करीब 7:40 बजे पंडाल के निकास द्वार के पास हुई। यह पंडाल गिरिश पार्क पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है। हादसे के बाद पुलिस ने पंडाल में श्रद्धालुओं और दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगा दी। घायलों को बचाकर कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया।





रिपोर्ट के अनुसार, कुछ घायलों को अस्पताल लाए जाने के समय होश नहीं था। पश्चिम बंगाल सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के मुताबिक, जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने और कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराने की घोषणा की गई है। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।

हादसे की परिस्थितियों को समझने के लिए तीन प्रमुख बातें सामने आई हैं।

- भारी बारिश और अचानक बढ़ी भीड़: बारिश शुरू होते ही बाहर मौजूद कई लोग पंडाल में प्रवेश करने लगे। इससे अंदर मौजूद श्रद्धालुओं पर दबाव बढ़ गया।

- निकास मार्ग पर परेशानी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंडाल से बाहर निकलने के रास्ते पर सीढ़ियां थीं। भीड़ के दबाव में कुछ लोग गिर गए और उनके पीछे आ रहे लोग भी उनकी चपेट में आ गए।

- भीड़ प्रबंधन पर सवाल: स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिसकर्मियों तथा स्वयंसेवकों की तैनाती और प्रवेश-निकास व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है।

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि आयोजकों की ओर से की गई एक घोषणा के बाद लोगों में अचानक अफरा-तफरी बढ़ी। हालांकि, हादसे के सभी कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि घटना की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा। उन्होंने कहा कि एसआईटी में विशेष कार्य बल (एसटीएफ), अपराध जांच विभाग (सीआईडी) और अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे।

कोलकाता पुलिस के ‘एंटी-राउडी सेक्शन’ (एआरएस) ने घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए हैं। अधिकारी ने कहा कि हम फुटेज की जांच करेंगे और भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। वह कोई भी हो सकता है.. पूजा समिति का कोई सदस्य, होमगार्ड, अस्थायी कर्मचारी, पुलिसकर्मी या किसी निजी कंपनी का कोई सुरक्षा गार्ड हो सकता है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।





प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कोलकाता में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कोलकाता में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।