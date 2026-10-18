कोलकाता में बड़ा हादसा, दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में 17 लोगों की मौत, कई घायल

The stampede in Kolkata is saddening. Condolences to the bereaved families. Wishing the injured a speedy recovery. The West Bengal Government is providing all possible help to the affected families. — Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026

कैसे हुआ हादसा?



अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गँवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूँगा। माँ दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूजा पंडाल में भव्य सजावट और आकर्षक थीम को देखने के लिए देर शाम बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। पंडाल के प्रवेश और निकास द्वार पर भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया, जिससे सुरक्षा घेरा टूट गया और लोग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे। पूजा उत्सव के मुख्य दिनों में शहर के प्रमुख पंडालों में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। अचानक धक्का-मुक्की बढ़ने से पंडाल परिसर के भीतर अफ़रा-तफ़री मच गई, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे प्रभावित हुए। घटना की सूचना मिलते ही कोलकाता पुलिस और आपातकालीन राहत बल मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया।

Kolkata Durga Puja Pandal Accident: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से दर्दनाक हादसा सामने आया है। शहर के शारदा पार्क दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ एकत्र होने और अचानक मची भगदड़ के कारण 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्‍यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली और घटना पर दुख जताया। मुख्‍यमंत्री अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में आयोजकों और सुरक्षा में लगो लोगों को हिरासत में लिया गया है।