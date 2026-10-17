ग्रेटर नोएडा में दो सीक्रेट ड्रग लैब्स का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल जब्त गृह मंत्री अमित शाह ने NCB को दी बधाई

NCB Greater Noida Raids: देश में नशे के अवैध कारोबार और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ जारी अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रही मादक पदार्थ बनाने वाली दो गुप्त प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया है। इस बड़ी उपलब्धि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एनसीबी की टीम को बधाई दी।

क्या है पूरा मामला?

NCB ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त अभियान चलाते हुए ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से चलाई जा रही मादक पदार्थ (सिंथेटिक ड्रग्स) बनाने वाली दो गुप्त प्रयोगशालाओं का पर्दाफाश किया। इन प्रयोगशालाओं में अवैध रूप से मेफेड्रोन (Mephedrone/MD) और मेथमफेटामाइन (Methamphetamine) जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सिंथेटिक ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था।

विदेशी नागरिक समेत दो आरोपी गिरफ्तार

एनसीबी की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके से एक विदेशी नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गुप्त प्रयोगशालाएं काफी समय से अलग-थलग इलाकों में छिपाकर चलाई जा रही थीं, ताकि स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक न लग सके। गिरफ्तार विदेशी नागरिक की भूमिका मुख्य रूप से ड्रग्स के सही केमिकल फार्मूले और निर्माण प्रक्रिया को अंजाम देने में थी। ये आरोपी तैयार सिंथेटिक ड्रग्स को दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के अन्य महानगरों और नाइटक्लब्स में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे।

एनसीबी की सख्त कार्रवाई जारी

एनसीबी अधिकारियों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस सिंडिकेट के वित्तीय संपर्कों, मुख्य सरगना और स्थानीय मददगारों का पता लगाया जा सके। पुलिस और एनसीबी यह भी जांच कर रही है कि इन प्रयोगशालाओं के लिए कच्चा माल और रसायन कहां से लाया जा रहा था।

गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनसीबी को इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ग्रेटर नोएडा में दो गुप्त प्रयोगशालाओं का पर्दाफाश होना भारत को 'नशा मुक्त' बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और बड़ी सफलता है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार देश में नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।