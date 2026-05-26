मंगलवार, 26 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. india-befitting-reply-to-china-pakistan-joint-statement-on-kashmir-issue-cpec-illegal
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 26 मई 2026 (18:57 IST)

दलाई लामा के बाद अब कश्मीर पर भी बोला चीन, पाकिस्तान के सुर में मिलाया सुर

china on Kashmir
China Pakistan joint statement on Kashmir: तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे पर भारत को चेतावनी देने के अगले ही दिन चीन ने एक बार फिर भारत को आंख दिखाई है। दरअसल, उसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सुलझाने चाहिए। 
 
दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय चीन की यात्रा पर हैं। चीन ने एक बार फिर भारत विरोधी रुख जाहिर किया है। उसने पाकिस्तान के साथ एक साझा बयान जारी कर कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की है। मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के पुराने प्रस्तावों का हवाला देते हुए कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। ALSO READ: किस मामले को लेकर बौखलाया चीन, भारत से कहा- बीच में मत पड़ो, यह हमारा मामला

CPEC का भी जिक्र किया

पाकिस्तान और चीन द्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्र में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का भी जिक्र किया है। CPEC का मुख्य मार्ग गिलगित-बाल्टिस्तान (PoK) से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी विकसित कर रहा है। इससे चीन को हिंद महासागर और अरब सागर में सीधी एंट्री मिल सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। 

क्या है भारत का रुख?

उल्लेखनीय है कि भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक द्विपक्षीय (Bilateral) मामला है, जो शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के दायरे में आता है। इसमें चीन या संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी भी 'तीसरे पक्ष' के हस्तक्षेप या मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

दलाई लामा के मुद्दे पर दी थी चेतावनी 

तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के पुनर्जन्म के मुद्दे पर चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस मामले से वह दूर रहे और किसी भी तरह के 'बाहरी हस्तक्षेप' से बचें। चीन का यह बयान ऐसे समय आया है जब सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के नए राजनीतिक प्रमुख के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। चीन ने भारत से यह भी आग्रह किया कि वह 'तिब्बती स्वतंत्रता' का समर्थन करने वाली गतिविधियों के लिए कोई मंच उपलब्ध न कराए।
Edited by: Vrijendra Singh jhala 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बंगाल में अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप

बंगाल में अवैध घुसपैठ पर मोदी सरकार सख्‍त, हाईलेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन, अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंपदेश में अवैध घुसपैठ से (Demographic Change) को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को घोषित ‘हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ का अब आधिकारिक गठन कर दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के बाद सीमा क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है।

चीन में बैठे सर्जन ने हैदराबाद में किया ऑपरेशन, क्या 5G और रोबोटिक्स बदल देंगे दुनिया की सर्जरी का भविष्य?

चीन में बैठे सर्जन ने हैदराबाद में किया ऑपरेशन, क्या 5G और रोबोटिक्स बदल देंगे दुनिया की सर्जरी का भविष्य?3,900 किलोमीटर दूर वुहान से हैदराबाद तक चला ऑपरेशन थिएटर

जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शनराजस्थान के जैसलमेर में करीब 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। खुले में पड़े गायों के शवों के कारण संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया था। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि बड़ी संख्‍या में गायों की मौत कैसे हुई?

बलात्कारी बाबा, बार-बार पैरोल, क्या भारत में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है?

बलात्कारी बाबा, बार-बार पैरोल, क्या भारत में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है?“तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख…” फिल्म दामिनी में Sunny Deol का यह संवाद केवल अदालत की सुस्ती पर व्यंग्य नहीं था, बल्कि उस भारतीय व्यवस्था का आईना था जहां कानून की किताब सबके लिए एक जैसी दिखती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सबके लिए बराबर नहीं होता।

कचरे के साथ उड़ा दिए 8.70 करोड़! बैंक ने जब CCTV खंगाला, तो उड़ गए सबके होश

कचरे के साथ उड़ा दिए 8.70 करोड़! बैंक ने जब CCTV खंगाला, तो उड़ गए सबके होशअहमदाबाद की एक बैंक का हैरान करने वाला वीडियो सामने आाय है। यहां एक बैंक कर्मचारी ने बैंक के 8 करोड़ 70 लाख रुपए नकद उड़ा दिए और किसी को कानों-कान खबर तक नहीं लगी। दिलचस्‍प है कि इन पैसों में से उसने 4 करोड़ खर्च कर दिए जबकि लाखों रूपए उधार दे डाले। जब सीसीटीवी से पता चला तो बैंक की आंखें फटी रह गई।

और भी वीडियो देखें

China को टक्कर देने की तैयारी, भारत-अमेरिका के कौनसे समझौते से उड़ी ड्रेगन की नींद, दबदबा होगा खत्म

China को टक्कर देने की तैयारी, भारत-अमेरिका के कौनसे समझौते से उड़ी ड्रेगन की नींद, दबदबा होगा खत्मभारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इस समझौते को उन्नत तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा निर्माण के लिए जरूरी खनिजों की भविष्य की आपूर्ति सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे चीन की नींद उड़ गई है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।

गुजरात की राजनीति में स्थानीय स्वशासन का नया ढांचा, जामनगर, गांधीधाम समेत 6 शहरों को मिले नए मेयर और पदाधिकारी

गुजरात की राजनीति में स्थानीय स्वशासन का नया ढांचा, जामनगर, गांधीधाम समेत 6 शहरों को मिले नए मेयर और पदाधिकारीगुजरात राज्य की राजनीति में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हाल ही में राज्य की विभिन्न नई और पुरानी महानगरपालिकाओं (Municipal Corporations) में 5 मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा आधिकारिक तौर पर विभिन्न शहरों के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, शासक दल (सत्तारूढ़ दल) के नेता और दंडक (विप) के नामों की घोषणा कर दी गई है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमत

Moto G37 Power भारत में 19 मई को होगा लॉन्च, 7000mAh बैटरी और Android 16 से मचेगा धमाल, जानिए क्या रहेगी कीमतमोटोरोला (Motorola) ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन Moto G37 Power और Moto G37 की लॉन्च डेट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है। कंपनी इन दोनों स्मार्टफोन्स को 19 मई दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च करेगी। ग्राहक इन्हें Flipkart और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com