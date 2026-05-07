कैसे करुणानिधि के साथ नजर आ रहे इस लड़के ने DMK को कर दिया तबाह, क्‍यों वायरल है विजय थलापति की ये तस्‍वीर?

तमिलनाडु में चारों तरफ अभिनेता विजय थलापति की चर्चा है। हाल ही में अपनी पार्टी बनाई और ऐसा चुनाव लड़ा कि तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आए। अपनी जीत से उन्‍होंने डीएमके को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब विजय थलापति की एक तस्‍वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।यह तस्‍वीर फिल्‍म डायरेक्‍टर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की है। इस तस्‍वीर में विजय थलापति एम. करुणानिधि के पीछे खड़े हैं। यह करुणानिधि के किसी फिल्‍म समारोह में शिरकत के वक्‍त का फोटो है। अब इस तस्‍वीर की जमकर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि कैसे एम. करुणानिधि के पीछे खड़े इस लड़के ने आज अपनी पार्टी बनाकर तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी को बर्बाद कर दिया।तस्वीर में एम. करुणानिधि किसी फिल्मी समारोह में नजर आ रहे हैं। वे फ्रेम के अगले हिस्से में हैं, जैसा कि वे आमतौर पर रहते थे। उनके ठीक पीछे, कहीं भीड़ में एक युवा विजय खड़े हैं जिन पर मुश्किल से नजर जाती है। राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) ने कैप्शन में लिखा: “कलैग्नार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पीछे खड़ा यह बच्चा एक दिन उनकी पार्टी को तबाह कर देगा।‘एक्सप्रेस मनोरंजन डेस्क’ की रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्वीट तेजी से वायरल हो गया और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं था। विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ ने सोमवार को अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। करुणानिधि की पार्टी द्रमुक (डीएमके) जिसे उन्होंने लगभग पांच दशकों तक चलाया, 59 सीटों पर सिमट गई। उनके बेटे और निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी खुद की सीट हार गए। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से तमिलनाडु की राजनीति पर काबिज दो प्रमुख दलों का एकाधिकार खत्म हो गया था और एक फिल्मी सितारे के नेतृत्व वाली पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी ने इसे खत्म कर दिया था।साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार विजय (जिन्हें प्रशंसक प्यार से 'थलपति' यानी सेनापति कहते हैं) आज भारत के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय ने 1992 में फिल्म 'नालय्या थीरपू' (Naalaiya Theerpu) से बतौर मुख्य अभिनेता शुरुआत की थी, जिसका निर्देशन उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने किया था। उन्हें असली पहचान 90 के दशक के मध्य में मिली। 'पूवे उनक्कागा' (Poove Unakkaga) उनकी पहली बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। 2000 के दशक में 'गिल्ली' (Ghilli) और 'पोक्किरी' (Pokkiri) जैसी फिल्मों ने उन्हें मास हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। आज उनकी फिल्में (जैसे 'लियो', 'वरिसू', 'मास्टर') बॉक्स ऑफिस पर 500-600 करोड़ रुपए तक का कारोबार करती हैं।उन्‍होंने फरवरी 2024 में अपनी एक राजनीतिक पार्टी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (Tamizhaga Vetri Kazhagam- TVK) की घोषणा की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी वर्तमान फिल्मों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद अभिनय छोड़ देंगे और पूरी तरह से राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे।Edited By: Naveen R Rangiyal