मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. Who is ultimately responsible for the crowd, stampede and deaths
Written By Author रमण रावल

भीड़, भगदड़, मौतों में आखिरकार दोषी कौन?

Stampede in Karur Tamil Nadu
Stampede in Karur Tamil Nadu: पहली नजर में हम ऐसी किसी भी रैली, सभा, मेले, समागम के आयोजक की तरफ आरोपों की पोटली उछाल देते हैं, जहां भगदड़ मचने के बाद मौतें होती हैं। लोग कुचले जाते हैं, बेतरह घायल होते हैं। मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया कि इन लोगों को भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाता कौन है? कौन इन्हें बंदूक की नोंक पर रैलियों में ले जाता है। कौन इन्हें किसी दिन व समय विशेष पर स्नान, दर्शन के लिए बाध्य करता है? जब हर जगह स्व प्रेरणा से जाते हैं। भीड़ में शामिल होते हैं। खुशी-खुशी अपने खर्च से यात्रा करते हैं। आस्था और दीवानगी में गिरे-पड़े जाते हैं तो लाख टके का सवाल यह है कि फिर ऐसी किसी भी जगह होने वाले हादसे के लिए कोई आयोजक, कथा वाचक, खिलाड़ी, फिल्मी हीरो, नेता, सरकार जिम्मेदार कैसे हो जाती है? ज्यादा नहीं तो थोड़ा विचार तो कीजिएगा, इस बात पर।
 
पहले हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के करूर की, जहां 27 सितंबर को नेता-सह-अभिनेता विजय थलापथि की रैली में 10 हजार के अनुमान से 5 गुना याने करीब 50 हजार लोगों के आ जाने से भगद़ड मची और 41 लोग मारे गए। वाकई यह बेहद दुखद घटना है। इसकी जांच भी होगी और कोई उलझे-उलझे-से निष्कर्ष भी आएंगे और शायद ही कोई दोषी करार दिया जाए। अभी तक कब ऐसा हुआ? क्या विराट कोहली, रॉयल चैलेंजेस बंगलुरु, उप्र सरकार या कथा वाचक प्रदीप शर्मा पर कोई आंच आई है? नहीं आ सकती।
 
इसलिए कि कोई भी आयोजक किसी को जबरदस्ती तो बुलाता नहीं। लोग अलग-अलग काऱणों से ऐसी किसी भी जगह जाते हैं। कहीं क्रिकेटर की दीवानगी है तो कहीं फिल्मी हीरो का आकर्षण। कहीं धर्म-आस्था का भाव है तो कहीं दु:ख-परेशानी के निदान स्वरूप रूद्राक्ष मिलने की आस। तो फिर दोषी वो क्यों, जहां भीड़ गई? यह ठीक वैसा ही मसला है, जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा । आज तक इसका जवाब नहीं आया तो इस साधारण से सांसारिक मसले का कहां से आयेगा कि भगदड़ से हुई मौतों की जवाबदारी किसकी है?
 
ऐसा भी नहीं है कि भगदड़ में मौतें केवल भारत का ही मसला है। यह तो दुनिया में उन तमाम जगहों की कहानी है, जहां किसी कारण से भीड़ जुटती है और हादसे हो जाते हैं। यह ठीक ऐसा ही है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी हो जाती है। इस तरह से जिसके लिए भीड़ जुटी हो, प्रथम दृष्टया दोष भी उसी का। विसंगति यह है कि ऐसी किसी भी हस्ती की अपनी छवि होती है, रसूख होता है, लोकप्रियता होती है। समाज के किसी खास तबके पर उसका प्रभाव होता है। एक बड़ा वोट बैंक होता है। उससे हाथ कौन धोये तो सब धीरे-धीरे पल्ला झाड़ लेते हैं। हां, तत्काल लाशों की बोली लग जाती है। यह इस पर निर्भर करता है कि मौका क्या था, किसके लिए था और उसके तात्कालिक प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। उस मान से 5-10 लाख तो कभी इक्का-दुक्का मौत होने पर करोड़-पचास लाख की बोली भी लग जाती है। घायलों को कुछेक हजार मिल जाते हैं। अस्पताल में मरहम-पट्‌टी मुफ्त हो जाती है। अखबार, टीवी में फोटू छप जाती है। बस हो गया।
 
तो इसका निदान क्या? सीधी-सी बात है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। यानी ऐसी किसी जगह आप जाएं ही क्यों जहां हजारों की भीड़ जुटना हो और भगदड़ मच सकती हो। भोपाल में तो लोगों ने हेलमेट के लिए भगदड़ मचा दी। वह तो ठीक है कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना क्या मप्र के मुख्यमंत्री जिम्मदार होते? क्योंकि उन्होंने ही सड़क पर मजमा लगाकर हेलमेट बांटे थे, ताकि लोगों में जागरुकता आए कि बिना हेलमेट दो पहिया वाहन नहीं चलाना है। उन्होंने पीठ फेरी और कार्यक्रम स्थल पर लूटपाट, भगदड़ मच गई। इंतिहा देखिए, हेलमेट लूटने में पुलिस वाले भी थे। तस्वीरें छपी हैं। अब यदि भगदड़ मचती, कोई मारा जाता तो पुलिसकर्मी के परिजन को तो अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती, कुछ रकम भी मिलती  और जो रास्ते चलते लोग थे, जो हेलमेट न पहनने से दुर्घटनाग्रस्त होने पर तो शायद न भी मरते, लेकिन भगदड़ में मर जाते तो उन्हें क्या मिलता?
 
इसलिए मुझे तो लगता है कि हम लोगों को ही विचार और पहल करना चाहिए कि किसी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रैली, मेले, स्नान, दर्शन के लिए किसी विशेष मौके पर जाने से बचना चाहिए। आखिरकार पुलिस तो क्या सेना भी तैनात कर दी जाए तो कुछेक सैकड़ा जवान हजारों-लाखों की भीड़ की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? यह अलोकतांत्रिक तो है ही, स्व अनुशासन की भावना के खिलाफ भी है। फिर ऐसी किसी जगह जाने वाले कौन होते हैं? अधिकतर ग्रामीण,धर्म प्रेमी, फुरसती, बेरोजगार, मुफ्तखोर या अंधविश्वासी। केवल श्रद्धावश आप जान जोखिम में क्यों डालते हैं।
 
राजनीतिक रैलियों में भीड़ कपड़े, साड़ी, रुपये के लालच में जाती है। धार्मिक समागमों में लंगर, भंडारे, रुद्राक्ष, भभूत, अंधविश्वास या अंध श्रद्धा के वशीभूत जाते हैं। किसी खास नेता-अभिनेता के लिए ग्लैमरवश जाते हैं। ये लोग आखिरकार आपको क्या देते हैं? क्यों हम जान जोखिम में डालकर उनके दर्शन को उतावले हो जाते हैं। फिर हजारों-लाखों की संख्या में आपको कौन देख पाता है? कितनों के हाथ वे फूल मालाएं पाते हैं। कितनों को इन चमकीली छवि के लोगों के पास सुरक्षा बल फटकने देते हैं। तो मेहरबानी कर अपनी जान की सलामती आप स्वयं करिए। किसी के भरोसे मत रहिए। आपके परिजन को आपकी जरूरत है, चिंता है। (यह लेखक के निजी विचार हैं, वेबदुनिया का इससे सहमत होना जरूरी नहीं है।) 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसाद

Navratri 2025: नवरात्रि में लगाएं इन 5 फलों का भोग, माता को अतिप्रिय है ये प्रसादNavratri mein kaun sa fal chadhana chahie: नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इन नौ दिनों में मां के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी मां को तरह-तरह के भोग चढ़ाते हैं। भोग में सात्विक भोजन और फल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मान्यता है कि कुछ विशेष फल मां को अतिप्रिय हैं और उन्हें भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फलों के बारे में जिनका भोग आप इस नवरात्रि मां को लगा सकते हैं।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभ

जानिए नवरात्रि व्रत में खाया जाने वाला राजगिरा आटा क्यों है सबसे खास? जानिए इसके 7 प्रमुख लाभrajgira atta benefits: भारतीय संस्कृति में व्रत और उपवास का विशेष महत्व है। इन दिनों में हम अनाज का सेवन नहीं करते और शुद्ध एवं सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में, राजगिरा (Amaranth) का आटा व्रत के दिनों का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक विकल्प बन गया है। इसे 'अमरनाथ' या 'रामदाना' भी कहते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। आइए, जानते हैं व्रत में राजगिरा आटा खाने के सात प्रमुख लाभ।

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारण

Navratri 2025: नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक? जानिए इसके पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक कारणSendha Namak benefits: जब भी व्रत या उपवास की बात आती है, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस दौरान सामान्य नमक की जगह केवल सेंधा नमक (Rock Salt) का ही उपयोग क्यों किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी छिपे हैं? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि यह नमक व्रत के दिनों में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है।

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचार

Lactose Intolerance: दूध पीने के बाद क्या आपको भी होती है दिक्कत? लैक्टोज इनटॉलरेंस के हो सकते हैं लक्षण, जानिए कारण और उपचारWhat Is Lactose Intolerance: क्या दूध पीने के बाद आपको पेट में ऐंठन, गैस या सूजन महसूस होती है? यदि हां, तो हो सकता है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंस से पीड़ित हों। यह एक ऐसी आम पाचन समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर दूध और दूध से बने उत्पादों में पाए जाने वाले लैक्टोज नामक शुगर को ठीक से पचा नहीं पाता। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इसका इलाज और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?

आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं?How can you become a millionaire: एक जमाना था जब लोग लखपति बनने का सोचते थे लेकिन आज के युग में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और अब तो कई लोग अरबपति बनना चाह रहे हैं। यदि आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं तो जान लें कि करोड़पति बनना एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए कड़ी मेहनत, सही योजना और धैर्य की जरूरत होती है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो इस दिशा में आपकी मदद कर सकते हैं:-

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है

इस तस्वीर से क्यों सतर्क होनी चाहिए मोदी सरकार को, ट्रंप-शरीफ-मुनीर की तिकड़ी की मुलाकात के पीछे की कहानी क्या हैSignificance of Sharif Munirs meeting with Trump: तस्वीरें अक्सर क्षणिक लगती हैं, लेकिन इतिहास में कई बार इन्होंने नए अध्याय लिखे हैं। 1972 की निक्सन-झोउ एनलाइ मुलाक़ात ने दुनिया की कूटनीति बदल दी थी। वॉशिंगटन की ओवल ऑफिस से निकली एक तस्वीर ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंध

Bhagat Singh: इंकलाब जिंदाबाद के अमर संदेशवाहक: भगत सिंह पर सर्वश्रेष्ठ निबंधBhagat Singh Essay: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महान क्रांतिकारी हुए, लेकिन उनमें से एक नाम जो हमेशा युवाओं के दिलों में गूंजता रहेगा, वह है 'शहीद-ए-आजम भगत सिंह'। उनका नारा 'इंकलाब जिंदाबाद' आज भी हर स्वतंत्रता प्रेमी के दिल में एक जोश और उमंग भर देता है। भगत सिंह देश के लिए एक नई आवाज़ और निडर संघर्ष की मिसाल थे।

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti

28 सितंबर जयंती विशेष: शहीद-ए-आजम भगत सिंह: वो आवाज जो आज भी जिंदा है Bhagat Singh Jayanti28 September Bhagat Singh Jayanti: हर साल 28 सितंबर का दिन सिर्फ़ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो हमें एक ऐसे नौजवान की याद दिलाता है जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती है।

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम

World Tourism Day 2025: आज विश्व पर्यटन दिवस, जानें इतिहास, महत्व और 2025 की थीम2025 World Tourism Day: विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यटन सेक्टर की भूमिका को विश्वस्तर पर उजागर करना तथा पर्यटन के जरिये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस कब और कैसे मनाया जाता है, जानें इसका इतिहास, महत्व और 2025 की थीम के बारे में खास जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com