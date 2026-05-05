मंगलवार, 5 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. thalapathy-vijay-political-entry-tvk-tamil-nadu-elections-jannayak-journey
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: चेन्नई , मंगलवार, 5 मई 2026 (14:59 IST)

‘थलपति’ के ‘जननायक’ बनने की कहानी, तमिलनाडु की राजनीति में जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कैसे किया चमत्कार

Vijay Thalapathy Political Stance
Vijay Thalapathy Political Stance: तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से सिनेमा और जननेतृत्व के अद्वितीय मेल की साक्षी रही है। इसी परंपरा को एक नया आयाम देते हुए दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता Joseph Vijay Chandrasekhar (विजय थलप‍ति) ने राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया है। उनकी पार्टी Tamilaga Vetri Kazhagam (टीवीके) ने हालिया विधानसभा चुनावों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए स्थापित द्रविड़ दलों—Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) और All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) को कड़ी चुनौती दी है।
 
हिंदी पट्टी सहित पूरे देश के लिए यह घटनाक्रम उत्सुकता का विषय है—एक ऐसा अभिनेता, जो पर्दे पर एक्शन और डायलॉग्स के लिए मशहूर था, अब जनता की सेवा के लिए राजनीति के मैदान में उतरा और ‘जननायक’ बनने की राह पर है। लेकिन यह सफर संयोग नहीं, बल्कि त्याग, संकल्प और गहरी जनस्वीकृति का परिणाम है।

शुरुआती जीवन और सिनेमा : जनाधार की बुनियाद

22 जून 1974 को चेन्नई में जन्मे विजय एक फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता SA Chandrasekhar एक प्रतिष्ठित निर्देशक रहे हैं, जबकि माता Shoba Chandrasekhar जानी-मानी गायिका हैं।
 
वे मात्र कुछ वर्ष के थे जब पिता की फिल्म ‘वेट्री’ में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैमरे के सामने आए। कॉलेज में विजुअल मीडिया पढ़ते हुए उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अभिनय को अपना करियर बनाया। 1992 में मां शोभा द्वारा लिखी और पिता द्वारा निर्देशित फिल्म ‘नालैया थीरपू’ से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन एक नया चेहरा उभरकर सामने आया।
 
शुरुआती संघर्ष के बाद 1996 की ‘पूवे उनक्कागा’ और फिर 2000 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे ‘गिल्ली’ ने उन्हें ‘मास हीरो’ बना दिया। बच्चों से लेकर युवाओं तक, सब उनके डांस, स्टाइल और एक्शन के दीवाने हो गए। ‘मर्सल’, ‘सरकार’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इनमें विजय ने सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को भी बेबाकी से उठाया, जो बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा की झलक बन गया। उन्हें ‘थलपति’ (सेनापति) का खिताब मिला, जो अब जनता के बीच उनकी छवि का प्रतीक बन चुका है।

स्वतंत्र राजनीति की नींव

विजय का राजनीति में प्रवेश पारंपरिक ‘फिल्म से राजनीति’ मॉडल से कुछ अलग दिखाई देता है। राजनीति में विजय का सफर आसान नहीं था। 2020-21 में पिता एसए चंद्रशेखर ने उनके नाम पर ‘ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम’ नाम की पार्टी रजिस्टर करा दी। विजय ने इसे सख्ती से खारिज किया और बिना अनुमति के नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत का रुख किया और सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि इस पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है।
 
यह टकराव दर्शाता है कि विजय किसी विरासत या पारिवारिक दबाव में राजनीति में नहीं आए। वे अपनी शर्तों पर उतरे—साफ-सुथरी छवि, बिना गठबंधन और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के वादे के साथ। यह रुख उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता बनकर उभरा है— जहां व्यक्तिगत लोकप्रियता के साथ वैचारिक स्वतंत्रता को भी महत्व दिया गया है।

टीवीके का गठन और सिनेमा को अलविदा

फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से Tamilaga Vetri Kazhagam की स्थापना की। यह निर्णय उस समय आया जब वे अपने फिल्मी करियर के शिखर पर थे। उन्होंने यह घोषणा भी की कि उनकी आगामी फिल्म थलपति 69 अंतिम फिल्म होगी और इसके बाद वे पूरी तरह राजनीति को समर्पित रहेंगे। विक्रवंडी में आयोजित उनकी पहली बड़ी रैली में उमड़ी भीड़ ने संकेत दिया कि उनका सिनेमा-आधारित जनाधार राजनीतिक समर्थन में परिवर्तित हो सकता है।

विचारधारा : द्रविड़ परंपरा और समकालीन संतुलन

विजय की राजनीतिक विचारधारा द्रविड़ आंदोलन की मूल भावना से प्रेरित दिखाई देती है, लेकिन उसमें एक संतुलित दृष्टिकोण भी शामिल है। उन्होंने Periyar EV Ramasamy के सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जबकि नास्तिकता के कठोर पक्ष से दूरी बनाई है।
 
विजय ने अपनी पहली रैली में ही स्पष्ट किया कि टीवीके द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल गौरव को अलग नहीं करेगी। दोनों को राज्य की 'दो आंखें' बताया। पार्टी सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता और पेरियार के विचारों से प्रेरित है, लेकिन पेरियार की नास्तिकता से पूर्ण सहमत नहीं। भाषा नीति पर दो-भाषा (तमिल-अंग्रेजी) का समर्थन, जातिगत जनगणना और सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। उन्होंने परिवारवाद का विरोध कर साफ छवि पेश की, जो युवा मतदाताओं को खास तौर पर प्रभावित किया। यह रुख उन्हें पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के भीतर रहते हुए एक वैकल्पिक सुधारवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करता है।

2026 का चुनाव : सत्ता समीकरणों में बदलाव

2026 के विधानसभा चुनाव परिणामों ने तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है। टीवीके का प्रदर्शन केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने पारंपरिक दलों के वोट बैंक में भी उल्लेखनीय सेंध लगाई है। यह जीत एंटी-इनकंबेंसी, युवा आकांक्षा और विजय की जमीनी पकड़ का नतीजा है। रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ पहले से संकेत दे रही थी। अब सत्ता गठन की चर्चाएं हैं और विजय को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है
 
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसके पीछे कई कारक रहे:
  • व्यक्तिगत करिश्मा और जनसंपर्क
  • स्थापित दलों के प्रति असंतोष
  • युवा मतदाताओं की भागीदारी
 
हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि यह समर्थन दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता में किस हद तक परिवर्तित हो पाता है।

प्रशंसक से हमसफर तक और अब अलगाव

विजय की प्रेम कहानी भी फिल्मी है। लंदन में रहने वाली श्रीलंकन मूल की संगीता सोरलिंगम उनकी कट्टर प्रशंसक थीं। वे भारत आईं, मुलाकातें हुईं और 25 अगस्त 1999 को दोनों ने शादी कर ली। संगीता न केवल पत्नी बनीं, बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार भी रहीं। 
 
हालांकि, इस सुखी जोड़ी की कहानी अब दर्द भरे मोड़ पर पहुंच गई है। फरवरी 2026 में संगीता सोरलिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी। उन्होंने 27 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद अलगाव की मांग की है। याचिका में कथित infidelity (वैवाहिक संबंधों के बाहर संबंध), मानसिक क्रूरता और विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। संगीता ने अप्रैल 2021 से इस संबंध की जानकारी होने का जिक्र किया है और अंतरिम निवास व वित्तीय सहायता की भी मांग की है।
 
कोर्ट ने अप्रैल 2026 में सुनवाई की और मामले को 15 जून 2026 तक स्थगित कर दिया है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉल के जरिए पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले ने मीडिया में खासी चर्चा बटोरी है और कुछ रिपोर्ट्स में अभिनेत्री तृषा कृष्णन के नाम का भी जिक्र आया है, हालांकि ये अफवाहें हैं और विजय पक्ष ने इन्हें खारिज किया है। यह निजी संकट विजय के राजनीतिक सफर के साथ-साथ सामने आया है, जिसने उनके समर्थकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं।

क्या यह स्थायी परिवर्तन है?

Joseph Vijay Chandrasekhar का उदय तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। यह न केवल सिनेमा और राजनीति के पारंपरिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मतदाता अब नए विकल्पों के प्रति खुले हैं। फिर भी, असली परीक्षा अब शुरू होती है— क्या यह जनसमर्थन प्रभावी शासन में बदल पाएगा या यह भी तमिलनाडु की राजनीति में करिश्माई नेतृत्व की एक और क्षणिक लहर बनकर रह जाएगा?
 
फिलहाल, इतना स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है—और इस परिवर्तन के केंद्र में हैं विजय। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या विजय इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे, यह तो समय ही  बताएगा। लेकिन एक बात तय है: ‘थलपति’ अब ‘जननायक’ बन चुके हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकट

RG Kar केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ की बड़ी जीत, पानीहाटी से BJP ने दिया था टिकटपश्चिम बंगाल के पानीहाटी विधानसभा सीट से रत्ना देबनाथ ने शानदार जीत दर्ज की है। आरजी कर केस की पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ को कुल 87,977 वोट मिले और उन्होंने 28,836 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदु

Mamata Banerjee : ममता को मुसलमानों ने वोट दिया, मुझे हिन्दुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों ने जिताया, भवानीपुर में जीत के बाद बोले सुवेंदुभाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पांच साल पहले नंदीग्राम के राजनीतिक परिदृश्य की तरह ही एक नाटकीय और महत्वपूर्ण मुकाबले में, सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में हराकर तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया। चुनाव आयोग के अनुसार अधिकारी ने 15,105 मतों के अंतर से जीत हासिल की। यह एक आश्चर्यजनक उलटफेर है क्योंकि बनर्जी शुरुआती दौर में बढ़त बनाए हुए थीं।

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातेंप्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा- बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए कार्यकर्ताओं को संबोधन की 10 खास बातें-

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हारMK Stalin also lost election : तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले। यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे।

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की रोते हुए एक तस्‍वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। यह तस्‍वीर बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। कैलाश भावुक होकर रो रहे हैं। दरअसल, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा की दो-तिहाई बहुमत से जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तोहफा बताते हुए भावुक हो गए।

और भी वीडियो देखें

बंगाल की इन 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भाजपा को मिला नोटा का फायदा

बंगाल की इन 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, भाजपा को मिला नोटा का फायदापश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के साथ भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। पार्टी राज्य में 207 सीटें जीतने में सफल रही जबकि तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। हार जीत के इस खेल में 5 सीटों (सतगछिया, जंगीपाड़ा, इंदस, रैना और राजरहाट न्यू टाउन) पर हारे हुए उम्मीदवारों की उम्मीदों पर नोटा के वोटों पर पानी फेर दिया। ये चारों सीटे भाजपा के खाते में गई।

‘थलपति’ के ‘जननायक’ बनने की कहानी, तमिलनाडु की राजनीति में जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कैसे किया चमत्कार

‘थलपति’ के ‘जननायक’ बनने की कहानी, तमिलनाडु की राजनीति में जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कैसे किया चमत्कारVijay Thalapathy Political Stance: तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से सिनेमा और जननेतृत्व के अद्वितीय मेल की साक्षी रही है। इसी परंपरा को एक नया आयाम देते हुए दक्षिण भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता Joseph Vijay Chandrasekhar (विजय थलप‍ति) ने राजनीति में औपचारिक प्रवेश किया है।

आसनसोल में चुनाव जीतते ही BJP विधायक ने खुलवाया सालों से बंद मंदिर, जानिए क्यों लगा था ताला?

आसनसोल में चुनाव जीतते ही BJP विधायक ने खुलवाया सालों से बंद मंदिर, जानिए क्यों लगा था ताला?West Bengal Durga Mandir: पश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत के बाद आसनसोल में वर्षों से बंद पड़ा एक मंदिर खोल दिया गया है। पार्टी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने चुनाव में जीत के बाद मंदिर को खोलने का वादा किया था। उन्होंने चुनाव में टीएमसी के मोलोय घटक को 11 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

कौन हैं सुवेंदु अधिकारी? बन सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री, कहा जाता है बंगाल का योगी

कौन हैं सुवेंदु अधिकारी? बन सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री, कहा जाता है बंगाल का योगीSuvendu Adhikari Profile: पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद एक नाम प्रमुखता से सामने आया है और वह है सुवेंदु अधिकारी का। अधिकारी एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने न केवल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सत्ता को कड़ी चुनौती दी, बल्कि राज्य में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं।

LIVE: अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक, जेपी नड्डा बने असम के पर्यवेक्षक

LIVE: अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक, जेपी नड्डा बने असम के पर्यवेक्षकLatest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बार बंपर जीत मिली है। ममता बनर्जी 15 साल से जारी राज खत्म हो गया। इतना ही नहीं सुवेंदु अधिकारी ने ममता को भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव हरा दिया। हिमंता सरमा के नेतृत्व में पार्टी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाई। इधर दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। सुपर स्टार विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में पहली बार चुनाव लड़कर सत्ता का सफर तय किया तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का जलवा रहा। पल पल की जानकारी...

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com