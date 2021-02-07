Live Updates : उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, ग्लेशियर टूटने से तबाही, कई लोग बहे

चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से तबाही। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। मामले से जुड़ी हर जानकारी...
12:39PM, 7th Feb
-अलकनंदा के बहाव को कम करने के लिए श्रीनगर डेम और ऋषिकेश डेम को खाली कराया जा रहा है।
-उत्तराखंड सरकार ने SDRF को अलर्ट कर दिया है।
-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर रवाना।
-उत्तराखंड सरकार ने SDRF को अलर्ट कर दिया है।
-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर रवाना।
People are being evacuated from the areas near Alkananda. As a precautionary measure, flow of Bhagirathi River has been stopped. To prevent the flow of water of Alaknanda, Srinagar Dam & Rishikesh Dam have been emptied. SDRF is on alert. I am leaving for the spot: Uttarakhand CM— ANI (@ANI) February 7, 2021
12:32PM, 7th Feb
-ग्लेशियर के मलबे से ऋषिगंगा पॉवर प्रोजेक्ट हुआ ओवरफ्लो, निचले क्षेत्रों में बने बाढ़ के हालात
Rishiganga Power Project has been damaged due breach of a glacier in Tapovan area. People living on the bank of Alaknanda river are advised to move to safe places at the earliest: Chamoli Police, Uttarakhand— ANI (@ANI) February 7, 2021
12:25PM, 7th Feb
-चमोली जिले में ऋषि गंगा नदी पर बांध टूटने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगा दी।
-लोगों से अपील की है कि गंगा का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है इसलिए नदी के अंदर ना जाएं।
-डीएम ने दिए गंगा घाटों को खाली करने के आदेश। गंगा किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी।
#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns— ANI (@ANI) February 7, 2021