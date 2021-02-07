रविवार, 7 फ़रवरी 2021
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Live Updates : उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, ग्लेशियर टूटने से तबाही, कई लोग बहे

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Last Updated: रविवार, 7 फ़रवरी 2021 (12:40 IST)
चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटने से तबाही। हरिद्वार और ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। मामले से जुड़ी हर जानकारी...

12:39PM, 7th Feb
-अलकनंदा के बहाव को कम करने के लिए श्रीनगर डेम और ऋषिकेश डेम को खाली कराया जा रहा है।
-उत्तराखंड सरकार ने SDRF को अलर्ट कर दिया है।
-मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर रवाना।
12:32PM, 7th Feb
-ग्लेशियर के मलबे से ऋषिगंगा पॉवर प्रोजेक्ट हुआ ओवरफ्लो, निचले क्षेत्रों में बने बाढ़ के हालात

12:25PM, 7th Feb
-चमोली जिले में ऋषि गंगा नदी पर बांध टूटने की सूचना पर स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगा दी।
-लोगों से अपील की है कि गंगा का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है इसलिए नदी के अंदर ना जाएं।
-डीएम ने दिए गंगा घाटों को खाली करने के आदेश। गंगा किनारे बसे लोगों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी।


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