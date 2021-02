16 दिन में दूसरी बार आज असम और बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, करेंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ

नई ‍दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 16 दिनों में दूसरी बार और दौरे पर जा रहे हैं। वे यहां कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘हल्दिया में एक प्रोग्राम है, जहां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा निर्मित एलपीजी टर्मिनल को देश को सौंपा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के दोबी-दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी देश को समर्पित किया जाएगा।

Tomorrow evening, I would be in Haldia, West Bengal. At a programme there, will dedicate to the nation the the LPG import terminal built by BPCL. Will also dedicate to the nation Dobhi–Durgapur Natural Gas Pipeline section of the Pradhan Mantri Urja Ganga project. pic.twitter.com/LepDe6dQEC