  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. gen-z-protest-neet-paper-leak-student-movement-jantar-mantar
Written By संदीप सिंह सिसोदिया संदीप सिंह सिसोदिया
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (07:33 IST)

बुरा मत मानिए, आईना हमेशा सुंदर नहीं होता…

CJP Protest
Written By: संदीप सिंह सिसोदिया
Published: Tue, 28 Jul 2026 (07:33 IST)
google-news
NEET paper leak protest: आज जिस पीढ़ी को "जेन-जी" कहकर या तो खारिज किया जा रहा है, या फिर उसकी भाषा, उसके मीम्स और उसके जार्गन पर नैतिकता का पहरा बैठाया जा रहा है, शायद उसे समझने की सबसे कम कोशिश की गई है।
 
उसकी भाषा में तल्खी है। गुस्सा है। व्यंग्य है। खिलंदड़पन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसमें सवाल पूछने की हिम्मत है। यही बात असहज करती है। 
 
कई लोग जंतर-मंतर पर जुटे छात्रों के लोकतांत्रिक प्रतिरोध को केवल नीट परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ उपजा क्षणिक आक्रोश मान रहे हैं। यह विश्लेषण अधूरा है।
 
हर पीढ़ी का अपना एक निर्णायक क्षण होता है। 1974 में बिहार छात्र आंदोलन, 1990 में मंडल आंदोलन, 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और 2012 में निर्भया आंदोलन—इन सबने युवाओं की राजनीतिक चेतना को नए रूप दिए। आज की पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली, डिजिटल निगरानी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की विश्वसनीयता एक-दूसरे से अलग मुद्दे नहीं हैं। वे इन्हें एक ही लोकतांत्रिक प्रश्न के अलग-अलग अध्याय मानते हैं।

इस पीढ़ी का सबसे बड़ा अपराध शायद यह है कि इसने आंख मूंदकर भरोसा करना छोड़ दिया है।
 
राजनीति में भक्ति या व्यक्तिपूजा अंततः पतन और तानाशाही का मार्ग बन सकती है।"
— डॉ. भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा का अंतिम भाषण (25 नवम्बर 1949)।
 
यह किसी राजनीतिक दल, किसी वैचारिक खेमे या किसी स्थापित चेहरे को अंतिम सत्य नहीं मानती। यह हर दावे का स्क्रीनशॉट मांगती है, हर बयान का फैक्ट-चेक करती है और हर सत्ता से जवाब चाहती है। उसका निष्कर्ष सही होगा या गलत, इसका फैसला इतिहास करेगा। लेकिन एक बात तय है—उसने अपना दिमाग किराए पर नहीं दिया है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
 
जेन-जी की भाषा पर सबसे अधिक आपत्ति की जाती है। कहा जाता है कि यह असभ्य है, आक्रामक है और मर्यादाहीन है। लेकिन यह बहस तब अधूरी हो जाती है जब भाषा की मर्यादा केवल नागरिकों से अपेक्षित हो और सत्ता से नहीं।

आईना अगर चुभ रहा है, तो शायद चेहरा देखने का समय आ गया है

जिस देश में संसद के भीतर दिए गए भाषणों के हिस्सों को असंसदीय मानकर कार्यवाही से हटाना पड़ता हो; जिस देश में अनेक जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों या कैमरे पर अपशब्द बोलते रिकॉर्ड हो चुके हों; जिस देश में राजनीतिक संवाद का स्तर वर्षों से लगातार गिरा हो—वहां भाषायी शुचिता का नैतिक बोझ केवल युवाओं के कंधों पर डाल देना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

मर्यादा यदि मूल्य है, तो वह सबके लिए समान होनी चाहिए

लोकतंत्र में भाषा केवल शिष्टाचार का विषय नहीं होती; वह सत्ता और समाज के रिश्ते का भी दर्पण होती है। जब संवाद सम्मानजनक होगा, तो प्रतिरोध भी अधिक सभ्य होगा। लेकिन यदि सार्वजनिक विमर्श लगातार कटु, व्यक्तिगत और अपमानजनक होता जाएगा, तो उसकी प्रतिध्वनि समाज में भी सुनाई देगी। युवा उसी समाज की उपज हैं, किसी दूसरी पृथ्वी के निवासी नहीं।
 
यह भी समझना होगा कि जेन-जी की व्यंग्यात्मक भाषा केवल मनोरंजन नहीं है। मीम, तंज, वायरल वीडियो और नए जार्गन आज के दौर की राजनीतिक अभिव्यक्ति के सबसे प्रभावशाली औज़ार बन चुके हैं। 
 
जिस तरह 2014 के बाद भारतीय राजनीति में टेलीविज़न, अखबारों के फ्रंट पेज विज्ञापनों, सोशल मीडिया अभियानों और विशेष रूप से व्हाट्सऐप नेटवर्क के ज़रिए राजनीतिक नैरेटिव गढ़े गए और जनमत को प्रभावित करने का अभूतपूर्व प्रयास हुआ, उसी डिजिटल पारिस्थितिकी को आज जेन-जी ने अपने प्रतिरोध की भाषा बना लिया है। पहले जो काम पोस्टर, पैम्फलेट और नुक्कड़ नाटक करते थे, वही काम आज 30 सेकंड का वीडियो, एक मीम या एक व्यंग्यात्मक वाक्य कर रहा है। माध्यम बदल गया है, लेकिन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं।
 
सवाल यह नहीं है कि हमें जेन-जी की हर बात पसंद है या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उसकी बात सुनने को तैयार हैं?
 
हर नई पीढ़ी अपने समय की भाषा लेकर आती है। पहले उसे उद्दंड कहा जाता है, फिर उसे खतरनाक बताया जाता है और अंततः वही भाषा समाज का हिस्सा बन जाती है। इतिहास इसका गवाह है। 
 
इसलिए, जेन-जी से असहमति रखिए। उसकी भाषा की आलोचना कीजिए। उसे बेहतर तर्क देना सिखाइए। लेकिन उसके सवालों से मत भागिए। 
 
क्योंकि लोकतंत्र की असली परीक्षा यह नहीं होती कि सत्ता कितनी शक्तिशाली है। असली परीक्षा यह होती है कि सवाल पूछने वाला युवा कितना निडर है—और जवाब देने वाली व्यवस्था कितनी ईमानदार।
लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
CJP के प्रोटेस्ट में घुसे थे हत्या, लूट और रेप के आरोपी, 989 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शातिर, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल जांच के घेरे में

CJP ने फिर दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, सरकार की वादाखिलाफी पर भड़की पार्टी, एक्स पर क्या बोले आशुतोष रांका

CJP ने फिर दी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी, सरकार की वादाखिलाफी पर भड़की पार्टी, एक्स पर क्या बोले आशुतोष रांकाकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को चेतावनी दी कि यदि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वह अपना आंदोलन दोबारा शुरू करेगी। पार्टी का आरोप है कि देशव्यापी प्रदर्शन वापस लेने के बाद केंद्र के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया गया है।

क्या विपक्ष के नेता पद से बर्खास्त होंगे राहुल गांधी, निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल

क्या विपक्ष के नेता पद से बर्खास्त होंगे राहुल गांधी, निशिकांत दुबे ने उठाए सवालNishikant Dubey Attacks Rahul Gandhi : भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाते हुए उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है।

Honda QC3 vs Honda Activa e: जानिए दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या है बड़ा अंतर, कौन है ज्यादा प्रैक्टिकल?

Honda QC3 vs Honda Activa e: जानिए दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या है बड़ा अंतर, कौन है ज्यादा प्रैक्टिकल?Honda ने हाल ही में अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर Honda QC3 पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर लंबी रेंज और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के साथ आता है। वहीं, भारत में पहले से मौजूद Honda Activa e स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में क्या-क्या अंतर हैं।

बिहार छात्र आंदोलन पर AK-47 से फायरिंग करने वाला सिपाही सस्पेंड, भाजपा सांसद संबित पात्रा घिरे

बिहार छात्र आंदोलन पर AK-47 से फायरिंग करने वाला सिपाही सस्पेंड, भाजपा सांसद संबित पात्रा घिरेSiwan AK 47 firing: बिहार बंद के दौरान सीवान जिले में छात्र आंदोलन के बीच AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले सिपाही पर आखिरकार गाज गिर ही गई है। SIT में तैनात पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल को सीवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

विदेशी मीडिया ने CJP की जीत पर क्या कहा, पाकिस्तान से लेकर मिडिल-ईस्ट और अमेरिका में सुर्खियों में 'कॉकरोच'

विदेशी मीडिया ने CJP की जीत पर क्या कहा, पाकिस्तान से लेकर मिडिल-ईस्ट और अमेरिका में सुर्खियों में 'कॉकरोच'Foreign media on CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन ने न सिर्फ भारत की राजनीति में हलचल मचा दी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी खींच लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार के झुकने को लेकर विदेशी अखबारों और चैनलों ने इसे युवाओं की दुर्लभ जीत बताया।

CJP के प्रोटेस्ट में घुसे थे हत्या, लूट और रेप के आरोपी, 989 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शातिर, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल जांच के घेरे में

CJP के प्रोटेस्ट में घुसे थे हत्या, लूट और रेप के आरोपी, 989 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शातिर, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल जांच के घेरे मेंराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान मौजूद 2,873 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जांच में सामने आया कि 989 लोगों का पुराना गंभीर और जघन्य आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण, अवैध हथियार और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के आरोपी शामिल बताए गए हैं।

Plastic currency notes : 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों पर सरकार की मुहर, ट्रायल के लिए RBI के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, क्या बंद हो जाएंगे पुराने नोट

Plastic currency notes : 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों पर सरकार की मुहर, ट्रायल के लिए RBI के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, क्या बंद हो जाएंगे पुराने नोटकेंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 10 रुपए और 20 रुपए मूल्यवर्ग के पॉलिमर (प्लास्टिक) बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा कागज के नोटों को पूरी तरह प्लास्टिक नोटों से बदलने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

CJP के आंदोलन की चेतावनी के बीच दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, पार्टी का आरोप- राज्यों में जारी है गिरफ्तारियां, कानूनी सहायता के लिए बनाया फंड

CJP के आंदोलन की चेतावनी के बीच दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, पार्टी का आरोप- राज्यों में जारी है गिरफ्तारियां, कानूनी सहायता के लिए बनाया फंडकॉकरोच जनता पार्टी (cjp) ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेने और विभिन्न राज्यों में कथित पुलिस कार्रवाई जारी रहने का आरोप लगाते हुए दोबारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच, किसी भी संभावित विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली और मध्य दिल्ली जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

दतिया‌ उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशवाहा समाज को साधा, बोले भाजपा ने कुशवाह समाज को दिया सम्मान

दतिया‌ उपचुनाव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशवाहा समाज को साधा, बोले भाजपा ने कुशवाह समाज को दिया सम्मानदतिया उपचुनाव में भले ही आशुतोष तिवारी प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौर में हम सभी प्रत्याशी हैं। यहां लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कांग्रेस 5 पीढ़ियों में केवल एक ही परिवार में सिमट गई। कभी किसी को मौका नहीं दिया। दतिया में भी कांग्रेस प्रत्याशी की यही हालत है। कांग्रेसियों ने दतिया के विकास के रथ का पहिया जाम कर दिया।

Ayushman Card क्या है? घर बैठे मोबाइल से कैसे करें एप्लाई, जानें पात्रता, फायदे और पूरा प्रोसेस

Ayushman Card क्या है? घर बैठे मोबाइल से कैसे करें एप्लाई, जानें पात्रता, फायदे और पूरा प्रोसेसअगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की सूची में शामिल है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है।

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोन

Samsung Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra और Flip8 लॉन्च: दमदार AI फीचर्स, नया डिजाइन और शानदार कैमरा के साथ आए नए फोल्डेबल स्मार्टफोनसैमसंग ने अपनी नई Galaxy Z Fold8 सीरीज के साथ Galaxy Z Fold8 Ultra और Galaxy Z Flip8 को पेश किया है। कंपनी का कहना है कि नई फोल्डेबल सीरीज को अधिक प्रोडक्टिविटी, बेहतर AI अनुभव, शानदार कैमरा और पतले-हल्के डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। नई Galaxy Z सीरीज में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से तीन अलग-अलग फोल्डेबल विकल्प मिलेंगे।

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजर

Samsung Galaxy Unpacked 2026: 22 जुलाई को लॉन्च होंगे नए फोल्डेबल फोन और स्मार्टवॉच, Galaxy Z Fold8 सीरीज पर सबकी नजरSamsung 22 जुलाई (बुधवार) को लंदन में अपना बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में कंपनी नई पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले सामने आई कई रिपोर्ट्स और लीक्स में Galaxy Z Fold8 सीरीज, Galaxy Z Flip8 और नई Galaxy Watch सीरीज के फीचर्स, डिजाइन और कीमतों का खुलासा हुआ है।

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च

क्या सस्ता है Motorola Edge 70 Max, 5000 रुपए की छूट, 7100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्चMotorola ने भारतीय बाजार में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को दमदार 7100mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 2K AMOLED डिस्प्ले और कई एडवांस Moto AI फीचर्स के साथ पेश किया है। लॉन्च ऑफर्स के बाद इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रखी गई है।